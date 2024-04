Fonte: Getty Images Giorgia

Fiorello scatenato nella puntata di oggi, 17 aprile, a Viva Rai2! sgancia un’altra bomba su Mentana e Floris che potrebbero passare al Nove dopo Amadeus. Ma a tenere banco è Giorgia che ha complice niente meno che Emanuel Lo.

Inizia dunque una nuova giornata all’insegna del buonumore a Viva Rai2!: Fiorello, Biggio e Casciari hanno dato il buongiorno a tutti gli italiani alla loro maniera in questo mercoledì di metà aprile.

Fiorello sgancia la bomba su altri passaggi al Nove

Archiviato il passaggio di Amadeus al Nove, le indiscrezioni in ambito televisivo lanciate da Fiorello non finiscono: “La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini”, scherza. La notizia però è un’altra: la Rai infatti starebbe rischiando di perdere Sanremo, visto che la convenzione scade nel 2025. Fiorello ironizza: “C’è ancora assoluto mistero sull’azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in ‘PierFestival’!”.

Ma non finisce qui: “Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l’8 e andrà al Nove”, prosegue lo showman leggendo un quotidiano. L’indiscrezione vera e propria però arriva subito dopo: “La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%’, è già in partenza. Appena si comprano l’informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove”.

Non manca un po’ di satira politica: “In Romania candidati alle elezioni obbligati alla macchina della verità per verificare lealtà al partito. Amici del PD, fatelo anche voi – il consiglio di Fiorello -. Pensate che la Schlein l’ha fatta già e, dopo tre tentativi, la macchina si è iscritta a Italia Viva!”. Commento anche agli ultimi sondaggi: “Fratelli d’Italia sale, ma soprattutto sale dello 0,2% anche Azione! Calenda nemmeno ci crede: ha chiesto il riconteggio dei sondaggi”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Giorgia a Viva Rai2! pazzesca con Emanuel Lo

Mentre Fiorello fa rivelazioni di ogni tipo, Giorgia si scatena nella puntata di oggi a Viva Rai2!. È lei che il pubblico del matin show vuole vedere e tutti a gran voce chiedono che diventi un membro fisso del team, proprio come Biggio e Casciati. Giorgia questa volta porta con sé il suo amore, Emanuel Lo, e succede di ogni.

Innanzitutto sono i protagonisti di un nuovo film, assieme a Biggio, Ultimi schiaffi, per la regia di “Fiorello Muccino”. La trama è presto detta: Biggio cerca di baciare Giorgia ma viene sorpreso da Emanuel Lo che lo schiaffeggia. A quel punto pure lei lo schiaffeggia…. Le risate non si sprecano. E sul profilo Instagram di Viva Rai2! scrivono: “Secondo me Giorgia dovrebbe stare con voi sempre. È uno spasso”. “Povero Biggio quanti schiaffi ha preso oggi 😅❤️❤️❤️ comunque tutti simpaticissimi 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️”; ed ecco i complimenti: “È una trasmissione dove il lavoro il sacrificio e la passione si coniugano perfettamente con la leggerezza dell’essere…..quello che ci vuole per affrontare la vita❤️”.

Ma non finisce qui. Giorgia si esibisce in un magnifico duetto con Fiorello e questi sono i risultati: “Fate la terza stagione vi prego e prendete anche Giorgia!! Voglio tornare a Roma a trovarvi!!! ❤️❤️”; “Complimenti a Giorgia e a Fiorello i ballerini e 👏al compagno di Giorgia Emanuel”; “Esiste…Esiste!!!! Voi tutti siete la perfezione assoluta👏👏👏❤️”; “Che programma…e che corpo di ballo 😍siete FA VO LO SI”.