Fiorello a Viva Rai2!, ironia pungente. E Giorgia col megafono è da paura

Fiorello a Viva Rai2! nella puntata dell’11 marzo festeggia il compleanno di Mauro Casciari con tanto di torta alla panna e candelina e invita come super ospite Giorgia che si presta persino cantare al semaforo dotata di megafono, mentre l’ironia dello showman più amato d’Italia è tutta rivolta alla politica e alle elezione in Abruzzo.

Inizia dunque una nuova settimana all’insegna del buonumore con Viva Rai2!. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno dato il buongiorno a suon di musica e con le consuete notizie del giorno.

Fiorello sulla vittoria della Destra in Abruzzo

Il cast del mattin show si è svegliato con la notizia della vittoria della destra in Abruzzo. Fiorello ironizza subito “questa volta ha vinto l’orso Marsilio” e mostra quindi il titolo di Repubblica: “Scrivono ‘In Abruzzo vince la Destra’. Il titolista è stato ricoverato”. Si parla anche di reazioni: “Per riassaporare il gusto della vittoria la Schlein ha chiesto il riconteggio dei voti, ma in Sardegna! Il suo primo commento è stato ‘ringrazio gli elettori, ma due vittorie di fila non avrei potuto reggerle. La vittoria in Sardegna è stata solo una brutta parentesi'”.

Ci sono però anche polemiche per l’uscita di Meloni, che al Sei Nazioni avrebbe ‘violato il silenzio elettorale’. La sua foto nello spogliatoio dell’Italrugby ha fatto discutere: “Lei tra l’altro so che ha cambiato l’inno. ‘Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia…’ poi, al posto del ‘Sì!’, ‘Abruzzo!'”, scherza Fiorello.

Sempre a proposito di Meloni, torna anche la sua personalissima agenda elettorale. Superati i ‘Sono Giorgia’ e ‘W Giorgia’ delle prime pagine, lo showman legge: “Ore 7.15, guardare ‘Viva Rai2’. Ore 8, mandare a Elly i confetti di Sulmona. Ore 9, andare in tintoria a ritirare il costume da marsicano per Crosetto. Ore 11, telefonare alla macelleria ‘Freghete’ e ordinare 6 kg di arrosticini. Ore 17, telefonare Macron e chiedere ‘lo sai chi ti saluta?'”.

Viva Rai2!, Giorgia al semaforo fa paura

Fiorello ha voluto con sé a Viva Rai2! nella puntata dell’11 marzo, lei, proprio lei, The Queen, Giorgia. La cantante si presta a esibirsi al semaforo, come già hanno fatto altre prima di lei. Memorabile in tal senso è il balletto di Alessia Marcuzzi.

Giorgia invece giustamente canta e lo fa dotata di un megafono. Scatta il rosso per le auto e Giorgia va accanto agli ignari guidatori, insinua il megafono nel finestrino e canta a squarciagola Come saprei, amarti io. L’effetto sorpresa riesce perfettamente e fa quasi paura ai poveri guidatori che non si aspettano un tale show.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Inutile dire che Giorgia conquista il cuore del pubblico e già la vogliono per lo show in prima serata degli Amarelli, se mai si farà. Così scrivono sulla pagina Instagram di Viva Rai2!: “Se mai dovessi fare lo spettacolo degli amarello,dovete avere lei nel trio… è davvero fortissima!!😂😂”. E ancora: “Siete unici 👏 grande grandissima Giorgia ❤️😍”; “😍😍😍😍Grande Giorgia😍😍😍😍”.

Infine, non poteva mancare il duetto Giorgia-Fiorello e l’entusiasmo dei fan sale a mille: “Fiorello e Giorgia, esplosivi!! Divertenti, mai scontati….Arte allo stato puro.🙌👏👏👏”. “Siete grandi e funzionate alla grande . Quando uno spettacolo insieme ?”, “Vogliamo uno show insieme!! Giorgia Fiorello 🤩”.