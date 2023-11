Viva Rai2!, Alessia Marcuzzi balla al semaforo: “Ci meritavamo tutto questo”

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 look che hanno fatto la storia (tra mini dress e super scollature)

“Portare la danza ai semafori. Fatto“: l’obiettivo di Viva Rai2!, magistralmente condotto da Fiorello, è stato raggiunto, grazie ad Alessia Marcuzzi che si è improvvisata ballerina di strada per una mattina. E con grandissimo successo.

Viva Rai2!, il balletto di Alessia Marcuzzi al semaforo

A Viva Rai2! succede anche questo e Alessia Marcuzzi, brillante conduttrice di Boomerissima, è perfettamente calata nella parte. La presentatrice in collegamento con Fiorello è pronta a scatenarsi al semaforo sulle note di Maniac, uno dei brani più celebri della colonna sonora di Flashdance. E il commento su Instagram recita: “Ci meritavamo tutto questo”.

In effetti, Alessia rievoca col suo balletto gli anni Ottanta, perché – come ricorda a Fiorello – “Che cosa si faceva la mattina negli anni Ottanta e Novanta? Ginnastica!”. Ecco allora la Marcuzzi al semaforo vestita come Jane Fonda per le sue mitiche lezioni di aerobica, body nero, panta-jazz blu elettrico, scaldamuscoli di lana nero e rosa, top rosa e sneaker bianche.

Scatta il verde per i pedoni e la presentatrice si butta in strada sotto lo sguardo attonito degli automobilisti. L’energia si impossessa di lei e balla scatenata, si sdraia persino sui cofani della auto. E sembra divertirsi un mondo. In studio da Fiorello scoppia l’applauso per questa prova, pienamente superata, dalla Marcuzzi che ha fatto divertire tutti. Insomma Alessia è la nostra Jennifer Beals, la mitica Alex di Flashdance, la più amata dalle ragazze degli anni Ottanta che sognavano di diventare ballerine.

Viva Rai2!, l’appello a Fiorello

Viva Rai2! non tradisce le aspettative del suo pubblico e continua a divertire. Lo fa sempre, sia quando tocca argomenti spinosi come lo sciopero dei mezzi, sia quando si butta sulla leggerezza di cui abbiamo sempre bisogno.

Sul profilo Instagram della trasmissione di Fiorello i commenti fioccano e sono tutti complimenti: “Grazie, solo grazie. Grazie perche mi date cominciare bene pa giornata. Grazie perche avete la capacità di farmi ridere e piangere nella stessa puntata. Oggi vi siete superati un altra.volta❤”. “Bellissima puntata…piena di movimento e un po di improvvisazione in più ❤️”.

Sicuramente la performance di Alessia Marcuzzi ha dato una marcia in più: “Ma quando è figa!!!!! Che fisico”, “Fantastica lei fantastici tutti”. E ancora: “❤️ 😂 Ma come l’è , stupefacente , quanto ho riso 😄 Bravissima”. “Meravigliosa la Marcuzzi numero 1!” e il balletto del mattino è solo l’anticipazione di quello che ci attende stasera, 21 novembre, con Boomerissima. “Tutto è più bello se fatto al semaforo🚦”.

Altri rimpiangono di non essere a Roma: “Io vorrei vivere a Roma e poter passare di là al mattino”. Non manca neppure l’appello a Fiorello per invitare sempre la Marcuzzi a Viva Rai2!.

Poi c’è chi, pur riconoscendo la bravura di Fiorello e Alessia, vuole precisare: “Bellissimo però diciamolo che l’idea originale era di James Corden che ai semafori ci faceva pure i musical e ci ha fatto suonare anche Harry Styles!😂 🔝😂”.