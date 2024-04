Sembra tutto già fatto, malgrado niente sia stato deciso. L’addio di Amadeus alla Rai soffia come un vento gelido che invade i corridoi di Viale Mazzini, quelli che lui ha percorso per anni e che – pare – sia sul punto di lasciare per andare alla ricerca di nuovi stimoli. E così, in attesa dell’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare presto, il conduttore ravennate si siede in poltrona, ci guarda dritti negli occhi e ci dice: “Relax, take it easy”. Con una canzone, con la voce di Mika, e con uno sguardo così malinconico da richiedere un alpinista esperto per non farci precipitare nel rovinoso crepaccio della nostalgia. Finisce un’era, forse, e ne inizia un’altra.

La prima foto di Amadeus dopo le voci di addio alla Rai

Chiamarle indiscrezioni sarebbe davvero riduttivo: la fine del lungo sodalizio tra Amadeus e la Rai appare davvero alle battute finali, anche prima del fatidico incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi che potrebbe comunque riscrivere le sorti della sua carriera. Altrove, probabilmente, come sostiene Fiorello che si dice certo della sua decisione. Si è parlato di un contratto milionario per il passaggio a Warner Bros. Discovery di cui naturalmente non sono noti gli estremi, mentre chi lo conosce bene è pronto a scommettere che non si tratti di una faccenda economica ma della necessità di dare una nuova spinta al suo percorso artistico, ormai vicino a un pericoloso plateau.

E così, dopo giorni di silenzio e riflessioni, Amadeus si fa rivedere timidamente su Instagram con una foto che pare dire tutto. Il suo sguardo, perlomeno, parla chiaro. Relax, take it easy è il brano che ha scelto per introdurre questo passaggio importantissimo in cui potrebbe ancora stupirci, sebbene la puntata di Affari Tuoi del 14 aprile paresse parlare al passato. “Godetevi i 65000 euro”, ha detto ai concorrenti in gara, quasi a invitarli ad assaporare il momento senza pensare troppo al futuro o, peggio, a quello che sarebbe stato se avessero deciso di prendere una strada diversa.

Quando si conoscerà la decisione di Amadeus

L’incontro con i vertici Rai è atteso per lunedì 15 aprile e, quindi, qualsiasi tipo di annuncio potrebbe avvenire a stretto giro di ore. Di certo, la tv di Stato ha fatto di tutto per scongiurare l’inevitabile, soprattutto dopo gli ultimi anni faticosissimi seppur ricchi di successi. Amadeus è in cerca di qualcosa di nuovo e questo è apparso chiaro fin dal suo granitico no al sesto Sanremo consecutivo, al quale in pochi avevano creduto fino a quando lo scenario non si è fatto più serio.

Dopotutto, la sua storia potrebbe essere affine a quella di ognuno di noi. “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, ci suggerirebbe Tancredi de Il Gattopardo, e no: niente è per sempre. La stagione di Amadeus in Rai, anche se dovesse rimanere in forze all’azienda, è finita sulla carrozza che l’ha portato lontano dal Teatro Ariston a febbraio 2024. Una fine che ha quindi segnato un nuovo inizio, forse lontano dall’azienda in cui è ripartito da zero, da Tale e quale show e dalla mano sempre tesa di Fiorello che, oggi, è forse il primo sostenitore di una scelta che riscrive le pagine più recenti della nostra televisione.