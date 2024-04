Fonte: IPA Amadeus

“Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare”. È il tema del momento e non si parla d’altro: secondo le indiscrezioni, Amadeus è pronto a lasciare la Rai per Discovery. E con lui potrebbe esserci anche Fiorello, ma dopo l’estate.

Amadeus verso Discovery, accordo fatto: l’indiscrezione

Ad avere anticipato l’accordo fatto è stato Dagospia: oggi si dovrebbe tenere la chiusura del contratto dagli avvocati. “Amadeus sarà il responsabile dell’emittente Warner Bros per tutto ciò che riguarda l’intrattenimento della Nove”, si legge sul portale. Una posizione prestigiosa che darebbe l’opportunità al conduttore di mettersi ancora una volta alla prova. Dopo aver condotto Sanremo per cinque anni consecutivi, non ha accettato di tornare per la sesta volta sul palco della kermesse.

Ma c’è di più: si è fatto il nome di Fiorello (lui stesso ha ironizzato sul suo cachet a Viva Rai2!). “Dopo l’estate toccherà a Fiorello traslocare dalla Rai, per affiancare Amadeus, Crozza e Fabio. E questo è solo l’inizio”. Non si conoscono molti altri dettagli dell’accordo, tranne che la Rai avrebbe fatto la medesima offerta ad Amadeus per rimanere – responsabile dell’intrattenimento – ma il compenso sarebbe più basso. Tutti ne parlano, compreso “Ciuri” a Viva Rai2!, il programma mattutino, ma manca la conferma ufficiale. Ci sarà un comunicato come detto da Fiorello?

La scelta di Amadeus: perché vuole lasciare la Rai

Molti sono sorpresi dalla scelta di Amadeus – che, fino a conferma, va presa con le pinze – ma è questo, del resto, che voleva il conduttore. Nuove sfide, nuove opportunità, mettersi alla prova dopo cinque anni adrenalinici, ma comunque complessi. Ha condotto Sanremo persino durante la Pandemia di Covid-19, con la platea vuota. Una prima indiscrezione è arrivata da TvBlog: Amadeus avrebbe già chiuso l’accordo con la Warner Bros. Destinazione? La Nove. Progetti diversi per lui, che indubbiamente gli concedono una maggiore libertà. Senza tutte le pressioni ricevute dalla Rai come negli ultimi tempi, perché hanno influito sulla decisione, come riporta il Corriere. “Amadeus ha deciso che non è disposto a sopportare ancora certe dinamiche, certe pressioni, certe sollecitazioni”.

La smentita di Fiorello

Il retroscena di Dagospia è stato in parte smentito da Fiorello. In modo ironico, ovviamente. “Ancora? Ma la volete finire? Io andrò su Raitre”, ha scherzato su X (ex Twitter), commentando la notizia. Su VivaRai2! nella puntata del 12 aprile 2024, ovviamente l’addio di Amadeus alla Rai è stato il tema del momento. Prima Fiorello ha letto un finto comunicato: “”Sono sempre i migliori che se ne vanno”. Poi, ha ammesso di avere avuto, nella giornata di ieri, “pressioni tutto il giorno”.

Lui si considera “blindato con il suo divano”. Poi, un annuncio bomba: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove”. Subito Biggio è intervenuto per spiegare che “lui scherza”, ma non possiamo fare a meno di pensare che ci sia un fondo di verità nelle parole di “Ciuri”. Intanto, la Rai potrebbe sostituire Amadeus con Stefano De Martino per Affari Tuoi. Per il Festival di Sanremo, invece, il candidato favorito sarebbe Carlo Conti, che così tornerebbe sul palco dell’Ariston. Non rimane che attendere l’annuncio, quello vero stavolta: non manca molto, anche perché ci sarà un incontro martedì con il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi. “Amadeus da tempo non si sente né capito né protetto”.