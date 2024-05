Fiorello chiude "Viva Rai2! oggi 10 maggio 2024: con lui Amadeus, per l'ultima apparizione in diretta sulla Rai. Il ritorno degli Amarello

Fonte: IPA Fiorello e Amadeus

Viva Rai2! si è avviato verso il tramonto. Il mattin show di Fiorello, che è riuscito nell’impresa di conquistare una fetta importante di spettatori pur iniziando presto, è finito oggi 10 maggio 2024. E il futuro in TV del conduttore è tutto da scrivere. Per lui, un bagno di folla: tantissime le persone presenti per dire “addio” al glass box al Foro Italico. Con un gradito ritorno a Via Asiago, dove tutto ha avuto inizio, e la presenza di Amadeus, che lo ha accompagnato in questa avventura. E per uno strano – ma fortuito – caso del destino, questa è l’ultima apparizione in diretta sulla Rai di Amadeus.

Fiorello chiude Viva Rai2!: il ritorno degli Amarello

È iniziato tutto in Via Asiago, ed è finita al Foro Italico, con Fiorello che è arrivato in motorino: flusso di coscienza in sottofondo, parlando dei momenti più belli di questa esperienza, dell’affetto che tutti hanno ricevuto dalle persone. “Le ultime puntate sono le più brutte, ci si perde in retorica”. Ma, in realtà, è una grande festa, con Fabrizio Biggio che si sposa, notizia anticipata da Dagospia e confermata in diretta.

Rispettata la tradizione: non solo Via Asiago, ma anche il ritorno di Amadeus, che c’è sempre stato nella prima e nell’ultima puntata di Viva Rai2! di stagione. “Buongiorno. Sono nel posto più iconico, anche io volevo stare qui, al semaforo”. Gli “Amarello” per l’ultima volta insieme sulla Rai, prima del passaggio del conduttore su Nove, con un balletto al semaforo, invadendo la strada del Foro Italico e fermandosi addirittura tra le auto e i bus. Tanta la commozione di “Ciuri” stesso, con gli occhi lucidi nel rivedere i momenti più belli del programma.

“La tua ultima apparizione in Rai in diretta“, ha detto Fiorello. Non c’è amarezza nelle sue parole, ma solamente ironia: il conduttore andrà in onda con Affari Tuoi, ma il programma è registrato. Non è un mistero: a lungo si è ipotizzato il passaggio alla Nove di Amadeus, reduce da ben cinque Festival consecutivi. La conferma è arrivata con una nota Rai e un video sui social. Ma non poteva proprio mancare alla festa di chiusura di Viva Rai2!, anche perché il mattin show di Fiorello è diventato una “costola” della kermesse sanremese per ben due anni consecutivi, regalandoci momenti indimenticabili.

Fiorello, la smentita sul passaggio alla Nove

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, è venuto forse naturale pensare a un passaggio di Fiorello. Il duo, che ha riportato Sanremo ai fasti del passato, è considerato quasi un’entità unica, ma non è affatto così. All’Adnkronos, Fiorello ha smentito il passaggio alla Nove. “Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai, ma dopo Viva Rai2!, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta”. Ma non sappiamo quanto potremo rivedere il mattatore siciliano in TV: “Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?”. E chissà quale sarà la prossima idea di Fiorello: per ora, possiamo dire che quello a Viva Rai2! è un addio amaro.