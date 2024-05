Eurovision 2024, cosa è successo nella seconda semifinale: Angelina Mango regina, Israele finalista tra i fischi

Fonte: IPA Eurovision 2024, cosa è successo nella seconda semifinale

Giovedì 9 maggio l’Eurovision Song Contest è andato in onda con la sua seconda semifinale: un’altra serata di grande performance e musica in cui le ultime sedici nazioni semifinaliste hanno gareggiato per accedere al gran finale programmato per sabato 11 maggio. Come sempre, un evento dai ritmi serratissimi che però ha comunque regalato tanti colpi di scena. Ecco cosa è successo.

Angelina Mango sconvolge tutti con “La Noia”

Uno dei momenti della serata più attesi e apprezzati dal pubblico italiano e non solo è stato sicuramente quello della performance della nostra Angelina Mango, che è salita sul palco della Malmö Arena per cantare ancora una volta La Noia. Tra ballerini, rose, lingue di fuoco e un meraviglioso trono, la vincitrice di Sanremo 2024, già finalista di diritto per l’Eurovision, ha ricevuto un’ovazione di applausi ed entusiasmo durante il pezzo a cappella della sua canzone. Un’esibizione stupenda, che ha commosso tantissimi, tra cui la diretta interessata.

Paesi Bassi divertenti e commoventi

Altra esibizione degna di nota è stata sicuramente quella di Joost Klein, rappresentate dei Paesi Bassi, che con la sua Europapa è stato in grado di farci ballare, divertire e commuovere. Il cantante ha preformato in lingua olandese, inserendo però versi anche in altre lingue. Musica coinvolgente e bandiere europee per un momento in cui il messaggio si è sentito forte e chiaro. Siamo tutti individui, non importa da dove veniamo. La dedica finale poi, indirizzata ai suoi genitori, ha commosso non solo lui, ma anche tutto il pubblico.

Israele canta “Hurricane” con qualche dissenso

Israele è salita sul palco dell’Eurovision con Eden Golan, che ha cantato Hurricane, una canzone che è stata scelta dopo qualche polemica in merito al primo brano presentato, perché con evidenti riferimenti agli avvenimenti del 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas a Israele. Una scelta che però non ha fermato tanti dal fischiare la sua esibizione, non solo durante le prove, ma anche in diretta.

Eurovision 2024, i dieci finalisti della serata

Alla fine della serata, conduttrici dell’evento Petra Mede e Malin Åkerman, hanno dichiarato i dieci finalisti che, insieme a Italia, Spagna e Francia, prenderanno parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024:

Lettonia – Dons con Hollow

– Dons con Hollow Austria – Kaleen con We Will Rave

Kaleen con We Will Rave Paesi Bassi – Joost Klein con Europapa

– Joost Klein con Europapa Norvegia – Gåte con Ulveham

– Gåte con Ulveham Israele – Eden Golan con Hurricane

– Eden Golan con Hurricane Grecia – Marina Satti con Zari

– Marina Satti con Zari Estonia – 5Miinust & Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

– 5Miinust & Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Svizzera – Nemo con The Code

– Nemo con The Code Georgia – Nutsa Buzaladze con Fire Fighter

– Nutsa Buzaladze con Fire Fighter Armenia – Ladaniva con Jako​

Italia pubblica le percentuali

Piccolo grande strafalcione per l’Italia, che proprio durante la proclamazione del verdetto ha mandato in sovrimpressione le percentuali di voti inviati per gli artisti. Da quel momento sui social è scoppiato il caos, con il commento di tanti spettatori che non hanno ignorato la questione, considerando che il regolamento dell’evento spiega chiaramente che le percentuali andrebbero divulgate soltanto a fine competizione. Questo potrebbe portare a un’espulsione dell’Italia dalla gara, come spiegato dal portale EurofestivalNews.

“La regia italiana, forse inconsapevole del regolamento, in chiusura della diretta ha mandato in onda una grafica che mostrava i risultati del televoto, pratica ovviamente vietata dal regolamento della competizione. Gli stessi risultati sono stati condivisi anche dal canale social ufficiale @EurovisionRai, aumentando se possibile la gravità della situazione. È lo stesso motivo per cui, in diverse occasioni, alcune giurie nazionali sono state squalificate. Le televisioni sono dunque autorizzate a divulgare i dati relativi al televoto soltanto dopo il termine della gara, come d’altronde accade sempre anche nella trasmissione italiana dell’evento”.