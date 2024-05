Chi veste Angelina Mango all’Eurovision 2024

Fonte: Getty Images Angelina Mango

In questa settimana un importante evento ha luogo in Svezia e, precisamente a Malmö. Si tratta dell’Eurovision Song Contest 2024, una gara musicale prestigiosa che coinvolge diversi paesi europei e anche alcuni fuori dai confini del vecchio continente, come Israele e l’Australia. In gara per l’Italia ci sarà Angelina Mango con il brano con cui l’artista ha già trionfato al Festival di Sanremo: La noia. L’ex alunna di Amici si esibirà sul palco internazionale, accompagnata da una scenografia e coreografia unica, ballando insieme a quattro seducenti ballerine.

Per l’occasione, la figlia d’arte ha scelto un look eccezionale, curato sempre dal un talento messinese, che ha già confezionato per lei gli outfit del Festival di Sanremo. Si tratta dello stilista di Marco De Vincenzo, direttore creativo della casa di moda Etro.

Angelina Mango conferma Etro all’Eurovision Song Contest

Angelina Mango sta vivendo un’esperienza che pochissimi cantanti italiani riescono a vivere, quella di prendere parte all’Eurovision Song Contest. Infatti per rappresentare l’Italia alla manifestazione canora si deve prima vincere il Festival di Sanremo. Il successo di La Noia, quindi, ha aperto le porte della kermesse musicale internazionale alla figlia d’arte, che ha preparato un’esibizione straordinaria per l’occasione. Angelina Mango, infatti, sarà accompagnata sul palco svedese da quattro ballerine e accennerà dei passi di ballo con loro.

La cantante proverà a colpire il pubblico europeo anche un look strabiliante, firmato dallo stesso stilista che l’ha accompagnata con le sue scelte creative anche sul palco del Festival di Sanremo. Angelina Mango, infatti, verrà vestita, ancora una volta, da Etro. La casa di moda, guidata dall’estro creativo di Marco De Vincenzo, stilista messinese, ha già curato, il passato, il look anche dei Maneskin, proprio nell’anno della loro vittoria nella competizione musicale internazionale.

Angelina Mango, il look per l’Eurovision Song Contest

Angelina Mango presenterà sul palco dell”Eurovision Song Contest 2024 un vero spettacolo, arricchendo le note della sua hit La Noia, con una coreografia e scenografia spettacolare, che riprende, in parte, il testo della sua canzone. Infatti nel palco verrà posizionata una grande corona di spine, citata nella canzone e anche i look della cantante e delle sue ballerine riprenderanno questo tema.

Infatti nella prima prova sul palco svedese, Angelina Mango si è mostrata con una tutina nude dall’effetto tattoo. Infatti l’indumento color carne era decorato da rami spinati, in pizzo nero, che sembravano impressi direttamente sul suo stesso corpo. Il look della cantante era arricchito da un bustier rosso con le stesse decorazioni della tutina. Ai piedi della star della musica si trovavano degli stivaletti dorati con un evidente rialzo bianco. Angelina Mango ed Etro, quindi, hanno lasciato lo stile un po’ bohemienne, scelto per l’ultima edizione del Festival di Sanremo, per osare con un look più seducente e misterioso.

Sullo stesso stile le ballerine che accompagnavo l’artista sul palco, di cui due erano dei vecchi volti di Amici. Nelle prove, anche loro erano vestite da una tuta nude con decori in pizzo nero sullo stile dei rami spinati e l’indumento era monospalla e monogamba.