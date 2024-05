Belen e Angelo Edoardo ancora insieme: mamma Veronica Cozzani approva

Archiviata la storia d’amore con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha di nuovo aperto il suo cuore all’amore: la showgirl argentina starebbe frequentando Angelo Edoardo Galvano, ingegnere impegnato nel settore energetico. Il 34enne, dopo averla conquistata, ha fatto breccia anche nel cuore di mamma Veronica e papà Gustavo, come mostrano le foto del settimanale Chi, che ha immortalato l’ingegnere mentre abbraccia la futura suocera.

Belen Rodriguez, Angelo Edoardo conquista mamma e papà

La storia con Elio Lorenzoni è ormai un lontano ricordo per Belen Rodriguez, che si è lasciata alle spalle una relazione che a quanto pare non era molto gradita da Veronica Cozzani, la madre della showgirl. Sembrerebbe invece essere partita col piede giusto la storia con Angelo Edoardo Galvano, nuovo flirt della bella argentina svelato agli appassionati di gossip da Deianira Marzano.

Dopo le prime foto diffuse dall’influencer che rivelavano l’identità del ragazzo, a confermare la frequentazione di Belen è arrivato anche il settimanale Chi, che ha pubblicato degli scatti della coppia in compagnia della famiglia Rodriguez.

L’argentina è infatti paparazzata dai fotografi del giornale a Milano con il nuovo fidanzato e i genitori mentre esce dal portone di casa della sorella Cecilia Rodriguez: l’occasione è stata la visione in famiglia della puntata di Celebrity Hunted di Prime Video, dove le due sorelle partecipano come concorrenti.

A quanto pare Angelo Edoardo sarebbe entrato nelle grazie della madre di Belen, come si nota dalle foto di Chi, dove i due si abbracciano e dimostrano di avere una certa complicità. “Lui ha superato il test di Mamma Veronica“, si legge sulle pagine del settimanale.

“I giudizi dei familiari che le vogliono bene sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias”, prosegue il giornale. “Angelo Edoardo è partito con il piede giusto“.

Tutto sembra procedere per il meglio per la nuova coppia, che vuole mantenere una certa privacy, almeno per il momento. L’ingegnere infatti ha cercato di sfuggire agli obiettivi dei paparazzi, mentre Belen – a differenza delle relazioni precedenti durante le quali ci ha abituato ad annunci in pompa magna – non ha ancora diffuso alcun dettaglio sul nuovo amore.

Angelo però è un uomo riservato, che non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama l’esposizione social. Ma i due hanno già fatto la conoscenza delle rispettive famiglie, tanto che anche la madre del ragazzo, che vive in Sicilia, è felice per la storia d’amore del figlio.

Belen e Angelo Edoardo, una storia seria

Pare che la frequentazione tra Belen e Angelo Edoardo si sia già fatta seria: secondo le ultime indiscrezioni la showgirl lo avrebbe presentato a suo figlio Santiago, e stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira l’ingegnere potrebbe presto partecipare al viaggio di famiglia a Disneyland.

L’occasione per vederlo presentato ai fan potrebbe essere il prossimo 30 giugno, giorno del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Chechu avrebbe infatti già riservato un +1 per la sorella maggiore, damigella d’onore per il suo grande giorno.

Posto che fino a qualche tempo fa era riservato a Elio Lorenzoni, con il quale la relazione è naufragata a causa di incomprensioni con la madre. “Non andavano d’accordo. Lei ha iniziato a litigare con lui e così ho capito che dovevo mandarlo a casa“, ha raccontato di recente Rodriguez. Che ha anche ammesso: “Non puoi capire i coltelli che sono volati”.