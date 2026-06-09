Belen Rodriguez, cosa sta succedendo. “Denunciata per omissione di soccorso e patente ritirata”

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Getty Images Belen, 41 anni di bellezza e passione: le tappe più importanti della sua vita

Belen Rodriguez sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso e la sua patente sarebbe stata ritirata. Dopo il malore di qualche giorno fa dunque potrebbero esserci anche delle conseguenze giudiziarie per la showgirl argentina.

Belen Rodriguez, patente ritirata dopo gli incidenti a Milano

Secondo quanto riportato da FanPage infatti Belen Rodriguez sarebbe stata denunciata dall’autorità giudiziaria con l’accusa di omissione di soccorso. La sua patente di guida inoltre sarebbe stata ritirata dalla Polizia Locale di Milano. Un provvedimento che sarebbe arrivato dopo gli episodi accaduti il 23 maggio 2026, quando la showgirl argentina, a borso del suo Suv era rimasta coinvolta in due incidenti in pieno centro a Milano. Poco dopo era arrivata la chiamata dei vicini, attirati dalle urla di Belen e dopo l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine la showgirl era stata ricoverata in ospedale.

Oggi Belen Rodriguez, come raccontato da lei stessa su Instagram con foto e video, sta meglio, ma la vicenda avrebbe lasciato diversi strascichi. Gli agenti della polizia locale di Milano dunque avrebbe proceduto d’ufficio secondo l’articolo 189 del Codice della Strada che prevede conseguenze in caso di incidente con feriti nel quale il conducente dell’auto non si ferma per prestare soccorso.

Seguendo la legge dunque Belen Rodriguez sarebbe stata denunciata. Ciò però non significa che la showgirl argentina andrà a processo per forza. Nei prossimi giorni la Procura dovrà scegliere se procedere con la richiesta di archiviazione oppure agire penalmente.

Gli incidenti di Belen Rodriguez prima del malore

Gli incidenti di cui si parla sono ben due. Il primo si sarebbe verificato a via Melzi d’Eril: il Suv guidato da Belen Rodriguez avrebbe urtato un’auto parcheggiata senza fermarsi, colpendo lo specchietto. La showgirl non si sarebbe fermata, procedendo.

Poco dopo, in via San Marco, l’auto sarebbe rimasta coinvolta in un incidente con uno scooter e due auto parcheggiate. Questa volta ci sarebbero state lesioni lievi per tre persone. A ricostruire la dinamica sarebbero stati gli agenti della Polizia Locale che avrebbero poi trasmesso tutti gli atti alla Procura.

Nelle ore successiva agli incidenti Belen Rodriguez era stata colpita da un malore e, come noto, ricoverata in ospedale. La showgirl era stata trasportata via da casa sua dopo che i vicini avevano allertato le forze dell’ordine, per via di alcune urla. In suo aiuto sarebbe accorso prima Stefano De Martino, ex marito e padre di Santiago, primogenito della modella, ma anche amici e parenti, in particolare la sorella Cecilia Rodriguez.

Dopo giorni fatti di riposo e tranquillità, Belen starebbe meglio. La showgirl lo ha dimostrato prima postando alcune foto, ma anche regalandosi uscite fatte di relax e sorrisi. L’ultima a El Porteño Golden Cup, dove Belen si è rilassata al sole, seguendo una partita di polo e gustando del cibo argentino. La location? L’esclusivo club Magenta di Milano che ha organizzato la Mesa Infinita, un pranzo di gala per celebrare la gastronomia e la tradizione argentina. Un appuntamento a cui Belen, legatissima al suo paese d’origine, non poteva mancare, accompagnata dalla sorella Cecilia, sempre al suo fianco.