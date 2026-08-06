Belen Rodriguez innamorata, il bacio appassionato con il fidanzato Gaetano

Belen Rodriguez è sempre più innamorata di Gaetano: il bacio appassionato e la fuga d'amore in barca.

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IPA Belen Rodriguez

La rinascita di Belen Rodriguez passa anche attraverso l’amore per Gaetano Fidanzati, il personal trainer che ha conquistato il cuore della showgirl argentina e che da ormai diverso tempo è al suo fianco. Un amore che procede a gonfie vele e che Belen ha voluto celebrare pubblicando su Instagram la foto di un bacio appassionato.

La rinascita di Belen grazie all’amore

Ormai da diverse settimane il profilo Instagram di Belen Rodriguez è diventato una grande vetrina in cui la showgirl argentina sta raccontando la sua estate, fatta di famiglia, di affetti e di cura di sè. Dopo un periodo difficile, segnato dal ricovero in ospedale e dalla lotta contro gli attacchi di panico, Belen sembra aver ritrovato la serenità che cercava.

La sua cura, come ha raccontato lei stessa, è stato soprattutto l’amore delle persone che ha intorno. Prima di tutto i figli Santiago e Luna Marì, nati dall’amore per Stefano De Martino e da quello per Antonino Spinalbese. Entrambi hanno costruito nel tempo un ottimo rapporto con Belen, nonostante la fine delle rispettive relazioni. Non a caso De Martino è stato fra i primi a correre dalla showgirl dopo che le forze dell’ordine e i sanitari erano intervenuti nella sua casa di Milano, chiamati dai vicini, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento di Belen.

Essenziale pure la vicinanza di Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl e oggi mamma della piccola Clara Isabel. Per amore della famiglia le due sembrano aver messo da parte i contrasti passati e ora sono insieme sull’isola di Arabella per trascorrere le vacanze con anche Ignazio Moser e i genitori: Gustavo e Veronica Cozzani.

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, il bacio appassionato e la fuga d’amore

In questo quadro non può mancare Gaetano Fidanzati, l’uomo che, con discrezione e sempre restando lontano dai riflettori, ha riportato l’amore nella vita di Belen. La Rodriguez ha inizialmente vissuto il sentimento per il personal trainer di nascosto e in gran segreto, solo di recente i due sono usciti allo scoperto.

Personal trainer e amico di Ignazio Moser, Gaetano sembra rendere molto felice Belen. Negli ultimi scatti pubblicati dalla showgirl argentina scopriamo la loro piccola fuga d’amore, fra gite in barca e baci appassionati. Nella carrellata di foto postate dalla Rodriguez, i due si divertono a fare i tuffi, ridono insieme e si rilassano.

Gaetano ha saputo regalare a Belen Rodriguez un nuovo capitolo della sua vita, consentendole di voltare pagina. Oggi la showgirl appare più serena e consapevole, pronta anche a rispondere alle critiche di chi l’ha più volte accusata di non saper stare da sola e di cercare sempre una relazione.

”Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per saper star bene anche da sola – ha replicato qualche giorno fa su Instagram, mettendo tutti a tacere -. Poi la vita fa le sue magie”.

Solo qualche giorno fa la showgirl si era confidata con i follower, parlando degli attacchi di panico e spiegando di aver imparato ad affrontare quei momenti terribili grazie alla respirazione. “Sono stata male, prendevo gli psicofarmaci e mi venivano gli attacchi di panico – aveva detto -. Erano forti, io non riuscivo ad alzarmi dal letto, ero immobilizzata, sono stata due mesi rinchiusa in casa con le tende chiuse. Mi dicevano respira, io ci provavo, ma non ci riuscivo e invece bisogna imparare a farlo in modo corretto”.