Temptation Island, tutte le coppie nate durante lo show

Sono diverse le coppie che sono nate, inaspettatamente, a Temptation Island (ma poche sono durate)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

A Temptation Island, ormai lo sappiamo, può succedere di tutto, anche che uno dei concorrenti decida di abbandonare la trasmissione con uno dei tentatori o delle tentatrici. Si tratta di una formula prevista del regolamento dello show condotto da Filippo Bisciglia ed è successo più volte di quanto immaginiamo.

Nel corso di 15 edizioni infatti durante il programma alcuni amori sono finiti, altri si sono consolidati e altri ancora sono nati sotto l’occhio attento delle telecamere e hanno continuato a vivere anche fuori. Non ci credete? Vi rinfreschiamo la memoria con un viaggio nel tempo attraverso coppie iconiche che si sono formate nel corso di Temptation Island.

Valerio e Ary

Partiamo dalla coppia nata durante Temptation Island 2025, in una delle edizioni più fortunati del programma guidato da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Valerio Ciaffaroni e la single Ary che ancora oggi sono innamorati e felici dopo essersi conosciuti proprio nello show.

Lui era entrato nel programma per scoprire se la sua fidanzata Sarah Esposito fosse ancora disposta a continuare la loro relazione dopo dei presunti tradimenti. Dopo svariati video, rivelazioni di Sarah su incontri con altri ragazzi e lacrime di fronte alle telecamere, Valerio iniziò ad avvicinarsi alla single Ary. Quella che sembrava solo un’amicizia si trasformò presto in altro, portandoli ad un bacio e, ovviamente, ad un falò di confronto immediato.

Un futuro che, secondo alcune indiscrezioni, attenderebbe anche Cristian e Soraya, protagonisti di Temptation Island 2026. Il resto è storia: un falò fra le lacrime con Filippo Bisciglia visibilmente commosso, l’addio e la scelta di Valerio di conoscere al di fuori dello show la single Ary. Poi la svolta, nell’appuntamento “un mese dopo”, con i due innamorati e decisi a vivere la loro storia d’amore che continua ancora oggi.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Quando si parla di coppie nate a Temptation Island è impossibile non citare una delle più iconiche e discusse. Stiamo parlando di Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Era il 2023 quando Mirko e Perla Vatiero, sua fidanzata da sei anni, approdarono nello show per testare i loro sentimenti.

Da subito Perla iniziò a mettere in dubbio la storia, deludendo profondamente Mirko, protagonista di falò in lacrime.

“Mirko mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui”, dichiarò lei, mentre lui replicò a Bisciglia: “Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l’ho anche aiutata a costruirsi un’azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente”.

Poi arrivò il falò di confronto, acceso e difficile, segnato dall’addio e da Mirko Brunetti pronto a correre fra le braccia della tentatrice Greta Rossetti.

“Non ci siamo mai staccati un giorno. Su dove vivere, ci stiamo lavorando. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. A Temptation mi sono accorto che non ero più innamorato di Perla”, aveva raccontato Mirko, ospite di Uomini e Donne di Maria De Filippi, mostrando anche un tatuaggio fatto sul braccio, simbolo dell’amore per Greta, con la scritta: “I tuoi occhi, la mia cura”.

La storia sarebbe potuta finire qui, se non fosse arrivato il Grande Fratello di Alfonso Signorini e la scelta di Mirko Brunetti di entrare nella casa di Cinecittà. Da lì un triangolo amoroso fatto di ripensamenti, lettere d’amore e apparizioni improvvise sia di Greta che di Perla, sino all’ingresso di quest’ultima nel reality e alla riconciliazione.

Sino alla svolta più inaspettata: Mirko Brunetti di nuovo single, dopo il reality, e Greta e Perla diventate amiche.

Manuela e Luciano

Il 2021 fu l’anno di Manuela Carriero, arrivata a Temptation Island insieme al fidanzato Stefano Sirena. Alla redazione del programma Manuela raccontò di aver lasciato tutto per seguire il suo fidanzato in un’altra città, scoprendo poco dopo numerosi tradimenti.

“Non mi sento desiderata”, lamentava, sentendosi poco amata e compresa dal ragazzo. In quei giorni Manuela incontrò Luciano Punzo, tentatore che conquistò il suo cuore, dando vita durante il reality ad una storia d’amore molto seguita dal pubblico.

La storia con Stefano Sirena finì poco dopo in un falò decisamente infuocato in cui Manuela diede uno schiaffo al fidanzato – in un momento rimasto iconico – al culmine di una lite. I due, ovviamente, abbandonarono il programma separati e Manuela iniziò una storia con Luciano Punzo.

Una storia d’amore seguitissima dai fan sui social sino all’epilogo, arrivato per via degli impegni lavorativi di lui. “È finita per tanti motivi, non soltanto uno – aveva raccontato in quel periodo -. Io volevo iniziare l’accademia a Roma e lei sarebbe venuta con me. Mi fa piacere che una donna insegua il proprio uomo, ma non mi piace che una donna si annulli per il proprio uomo. Io mi sto costruendo un futuro, lei non prende posizione. Avevo paura che un domani, se ci fossimo lasciati, lei non si sarebbe trovata niente. Pensato al suo avvenire”.

Lino e Maika

Fra le storie (turbolente) nate a Temptation Island è indimenticabile quella di Lino Giuliano e Maika Randazzo. Nell’edizione 2024, Lino arrivò nello show insieme alla fidanzata Alessia, ma perse immediatamente la testa per la tentatrice Maika, tanto da rifiutare diversi falò di confronto con la compagna pur di trascorrere ancora tempo con lei.

“Viviti l’altra ragazza fuori. Io non ho più niente da dire. Devo volere bene prima a me stessa. Ho calpestato troppe volte la mia dignità, adesso non sono più disposta a farlo. Non dovevi azzardarti a comportarti così”, furono le parole di Alessia durante il falò di confronto con il fidanzato.

Spenti i riflettori, Maika e Lino iniziarono a frequentarsi, postando foto sui social e raccontando la relazione. Sino al colpo di scena, con un addio improvviso e la scelta di Lino e Alessia di tornare insieme. Una relazione destinata a continui tira e molla che proseguono ancora oggi, fra accuse via social, ripensamenti e attacchi.