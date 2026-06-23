Temptation Island 2026, quanto guadagnano le coppie

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island 2026? Il reality di Maria De Filippi è uno dei punti fermi nel palinsesto televisivo dell’estate. Uno show capace di portare ascolti altissimi e di battere ogni record grazie ad un mix perfetto di personaggi giusti e sentimenti. Una macchina televisiva praticamente perfetta in cui tentatori e coppie non guadagnano solo in termini di popolarità.

Quanto guadagnano i concorrenti di Temptation Island 2026

Secondo quanto riportato da Elle infatti le coppie di Temptation Island riceverebbero un compenso. Le cifre sono, ovviamente, indicative e non confermate, ma secondo le stime potrebbero aggirarsi intorno ai 2000/2500 euro per l’intero reality, arrivando a cachet più alti per personaggi già famosi e che arrivano, ad esempio, da Uomini e Donne.

Dobbiamo infatti ricordare che se le coppie sono sconosciute, i tentatori e le tentatrici arrivano spesso dal mondo della tv e dei social. Quest’anno, ad esempio, fra i tentatori di Temptation Island 2026 ci sono un ex tronista di Uomini e Donne ed un ex concorrente di The Couple, il programma guidato da Ilary Blasi.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia

Come riportato da Dagospia invece il conduttore storico di Temptation Island, Filippo Bisciglia, guadagnerebbe una cifra fra i 45mila e i 50mila euro. Il reality d’altronde prevede mesi di preparazione e registrazioni intense effettuate nel resort scelto dalla produzione.

Bisciglia ormai da tempo rappresenta a tutti gli effetti il volto dello show e si è fatto apprezzare per la sua empatia e la capacità di affrontare anche le situazioni emotivamente più difficili.

Anche quest’anno, secondo le anticipazioni, il presentatore dovrà confrontarsi con scontri accesi e colpi di scena dal forte impatto. “Quest’anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti – ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv, spiegando di aver abbracciato più di un concorrente per consolarlo -. Una lezione che ho imparato sui sentimenti? Se la persona che ami è infelice con te e non hai il coraggio di lasciarti, devi essere tu a farlo per il suo bene”.

Secondo le prime anticipazioni sarebbero quattro le coppie che avrebbero lasciato la trasmissione prima del tempo, chiedendo un confronto.

Bisciglia ha poi spiegato di seguire da vicino le vicende dei concorrenti e di essere sempre reperibile in caso di necessità. “Sono qui che controllo tutto quanto ai monitor – ha detto -, guardo i ragazzi, li studio. Sono reperibile 24 ore su 24. Sono il pronto soccorso dell’amore. Infatti, una volta sono entrato nel villaggio alle 3 di notte, tutto assonnato”.

A seguire le avventure delle coppie d’altronde è una struttura imponente composta da oltre cento telecamere fisse che vengono posizionate sui muri del villaggio turistico, capaci di catturare conversazioni e momenti dei protagonisti dello show.

Si contano inoltre ben venti operatori mobili che hanno il compito di immortalare in tempo reale le reazioni di coppie e tentatori sia durante i falò di confronto che nelle uscite. In caso di imprevisti, come pioggia o maltempo, la produzione prepara sempre dei piani B con location alternative al coperto per garantire comunque lo svolgimento del programma.