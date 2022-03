TEST: Sei traditrice o fedelissima?

Una relazione di coppia non procede sempre lungo una strada liscia e lineare: specialmente agli inizi, quando si ha ancora molto d scoprire, può capitare che la storia trovi qualche ostacolo, come una scappatella, un’innocente evasione, un’attrazione irresistibile verso altre persone. E’ un evento che porta scompiglio, eppure può rivelarsi un’occasione per capire le proprie esigenze e comprendere bene chi sia la persona più adatta a noi.

Ma non sucede a tutti: anzi, moltissime persone sono fedeli al partner. Non vogliono rischiare di mandare all’aria una storia d’amore per una scappatella che rischia di dimostrarsi inconsistente come una bolla di sapone. Anche se magari ci fanno un pensierino.

E tu, da che parte stai? Scoprilo giocando con il test!