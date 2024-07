Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido In vacanza con la mamma al Falkensteiner Family Resort Lido

Quando si tratta di vacanze, ogni mamma ha un suo stile. Sì, perché non tutte le mamme sono fatte allo stesso modo, soprattutto quando si tratta di staccare la spina e trascorrere qualche giorno in un resort. E se stai cercando il posto perfetto dove rilassarti, divertirti e coccolarti, il Falkensteiner Family Resort Lido potrebbe essere la destinazione ideale. Ma prima di addentrarci nei dettagli di questo paradiso per famiglie, vediamo quali tipi di mamme incontreremo in vacanza. Sei pronta per un po’ di ironia e una sana e spietata verità? Allora, cominciamo!

Falkensteiner Family Resort Lido: un paradiso per tutte le mamme

Immagina di arrivare in un luogo dove i tuoi sogni di vacanza diventano realtà, e non solo per te, ma per tutta la famiglia. Il Falkensteiner Family Resort Lido è il posto perfetto per mamme di ogni tipo. Questa struttura si caratterizza per una combinazione di lusso, comfort e divertimento, progettata per soddisfare ogni esigenza. Perché si sa: la mamma non va mai in vacanza, ma Resort Lido ha lavorato proprio per smontare i luoghi comuni.

Che tu sia alla ricerca di relax totale, attività organizzate per tenere occupati i bambini, o un mix di entrambi, qui troverai tutto ciò che desideri. Il resort è situato in una splendida posizione e propone una vasta gamma di servizi, tra cui piscine interne ed esterne, una Spa invidiabile, un ristorante dal concept gourmet e attività per tutte le età.

Se pensi che una vacanza in famiglia sia sinonimo di caos, allora non hai ancora scoperto il Falkensteiner Family Resort Lido! Immerso negli scenografici paesaggi della Val Pusteria, a un passo dalle Dolomiti, questo paradiso per famiglie è pronto a smentirti.

Oltre al fascino irresistibile delle montagne, l’ospitalità qui è di alto livello: oltre ai 7.000 m² di spazi interni ed esterni per i più piccoli, si aggiunge un innovativo concept gourmet chiamato “12 masi” e un’area benessere che permette anche ai genitori di ricaricare le batterie.

Il vero gioiello è il Rooftop Sky Adventure Park, unico nel suo genere in Europa, che trasforma il tetto dell’hotel in un parco divertimenti. E per un tocco di magia in più, c’è il Valo Jump: un tappeto elastico interattivo, unico in Italia. Cos’altro potresti desiderare?

Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido

In vacanza al Falkensteiner Resort Lido: la MammaRelax

Sei quel tipo di mamma che, appena arrivata in vacanza, sogna solo di stendersi su una sdraio, chiudere gli occhi e fingere che il mondo esterno non esista? Ti capiamo. Dopo un anno di corse frenetiche tra scuola, lavoro e attività extracurriculari, il minimo che meriti è un po’ di pace e tranquillità.

Per te, il Falkensteiner Family Resort Lido propone un centro benessere di prima classe. Immagina massaggi rilassanti e trattamenti di bellezza che ti faranno dimenticare tutto lo stress accumulato. E mentre ti concedi un momento tutto per te, i bambini possono divertirsi nel kids club dedicato a loro supervisionati da personale esperto. Finalmente un po’ di “me time” senza sensi di colpa!

Una vacanza con tutta la famiglia è fantastica, certo, ma ammettiamolo: i veri momenti di relax sono quelli in cui ci si dedica a sé stessi. Per chi cerca rifugio nell’area benessere della SPA per soli adulti, la tranquillità è garantita. Nell’accogliente sala relax e nel mondo delle saune, troverete il massimo del benessere.

E per chi cerca un tocco di romanticismo, l’esclusiva SPA privata offre trattamenti di coppia. Oltre all’area “Adults Only”, il centro benessere e il parco acquatico, che si estendono per ben 2.800 mq, sono presenti 3 piscine interne ed esterne, sauna bio, bagno turco e una nuova sala fitness super attrezzata.

Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido

La MammaAgenda

Sei quel tipo di mamma che ama pianificare ogni singolo minuto della vacanza? L’idea di non avere un programma ti fa venire l’orticaria? Non preoccuparti, il Falkensteiner Family Resort Lido ha tutto sotto controllo. Qui, potrai partecipare a un’ampia gamma di attività organizzate che ti terranno impegnata e felice.

Dalle escursioni guidate nei dintorni, ai laboratori di cucina, fino alle lezioni di yoga al mattino presto, ce n’è per tutti i gusti. E non dimentichiamo i bambini! Il resort offre programmi di intrattenimento giornalieri che faranno felici anche i più piccoli. Così, mentre loro imparano a fare la pizza, tu puoi finalmente dedicarti alla tua passione per la fotografia o rilassarti nella sauna.

Sei una mamma che vive per la pianificazione maniacale e ama avere ogni dettaglio sotto controllo? Beh, abbiamo una sorpresa per te! La nostra struttura ha un programma giornaliero di intrattenimento talmente ricco che persino la tua agenda perfettamente organizzata faticherà a stargli dietro. Ecco cosa abbiamo in serbo per i tuoi piccoli, suddivisi per fasce d’età, con assistenza già a partire dai 6 mesi:

Bambini piccolissimi : accoglienza speciale con un team dedicato e un mare di giochi; area baby per gattonare e divertirsi; cucina per bambini nella hall; in camera troverai lettino, vaschetta, fasciatoio, passeggino e marsupio;

: accoglienza speciale con un team dedicato e un mare di giochi; area baby per gattonare e divertirsi; cucina per bambini nella hall; in camera troverai lettino, vaschetta, fasciatoio, passeggino e marsupio; Bambini 3-6 anni (Falkys) : un’area giochi a due piani, un villaggio in miniatura per giocare a fare i grandi, la stanza del tesoro e un angolo misterioso per i più audaci; angolo lettura, giocattoli e sala creativa;

: un’area giochi a due piani, un villaggio in miniatura per giocare a fare i grandi, la stanza del tesoro e un angolo misterioso per i più audaci; angolo lettura, giocattoli e sala creativa; Bambini 7-11 anni (Falkons): un’area creativa, la possibilità di cucinare nuove delizie, caccia al tesoro e tanto altro.

Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido

E per non far mancare nulla, abbiamo una discoteca per bambini, spettacoli di magia e dei pirati la sera, e un programma settimanale di edutainment con laboratori creativi e attività da detective della natura.

La MammaActive

Sei una mamma che non riesce a stare ferma un attimo? Sei sempre in movimento, pronta per una nuova avventura, e l’idea di passare una giornata a poltrire ti sembra un incubo? Bene, al Falkensteiner Family Resort Lido non ti annoierai di certo.

Il resort mette a disposizione un’ampia offerta di attività sportive, dalle escursioni in montagna, alle gite in bicicletta fino agli sport acquatici. C’è anche una palestra attrezzatissima per chi vuole mantenere la propria routine di allenamento. E non dimentichiamo la piscina riscaldata e il parco avventura per i più piccoli. Insomma, se sei una mamma super attiva, qui troverai pane per i tuoi denti!

Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido

E allora: mamme sportive, è il vostro momento di brillare! L’hotel dispone di un’incredibile gamma di attività da condividere con i vostri piccoli atleti in erba. Il vero pezzo forte? Il Rooftop Sky Adventure Park, un paradiso dei divertimenti unico in Europa, che trasforma il tetto dell’hotel in un parco giochi interattivo. Qui, grandi e piccini possono cimentarsi in sport come pattinaggio e sci, grazie a un impianto di risalita perfetto anche fuori stagione. E non dimentichiamo il Valo Jump!

Tra le esperienze da non perdere:

Un lago naturale con spiaggia di sabbia e un parco acquatico;

con spiaggia di sabbia e un parco acquatico; 2800 mq di Acquapura SPA per tutta la famiglia e Acqua World (indoor e outdoor) con 3 spiagge per bambini;

per tutta la famiglia e Acqua World (indoor e outdoor) con 3 spiagge per bambini; Lo scivolo ad alta velocità più lungo dell’Alto Adige;

più lungo dell’Alto Adige; Una palestra privata per basket, volley e calcetto.

E i dintorni? Una miniera di sorprese con attività: passeggiate didattiche al Latschenbrennerei o al Cerchio romano di pietra, gita alla Malga Pertinge e avventure su due ruote lungo la pista ciclabile della Val Pusteria.

Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido

La MammaGourmet

Per te, le vacanze non sono una scusa per abbandonare le buone abitudini alimentari? Sei quel tipo di mamma che legge ogni etichetta e vuole sapere esattamente cosa c’è nel piatto? Al Falkensteiner Family Resort Lido capiscono l’importanza di un’alimentazione sana e equilibrata.

Il resort propone opzioni di ristorazione gourmet con menù bilanciati, utilizzando ingredienti freschi e locali. C’è anche un’ampia scelta di piatti vegetariani, vegani e senza glutine. E se hai richieste alimentari particolari, basta chiedere: il personale sarà felice di accontentarti. Perché qui, la tua salute e quella della tua famiglia sono al primo posto.

Le mamme che non vogliono mai perdere un colpo quando si tratta dell’alimentazione dei propri figli troveranno nell’hotel una vera manna dal cielo. La cucina dei 12 masi è come la nonna che ti coccola: autentica, deliziosa e attenta all’ambiente. Questo è il cuore del concept gourmet “12 masi”, dove gli ingredienti biologici di alta qualità regnano sovrani e l’eco-sostenibilità è un obiettivo da perseguire sempre.

Fonte: Falkensteiner Family Resort Lido

Immaginate di gustare piatti autentici e deliziosi. Gli ingredienti provengono dalle migliori fattorie locali e vengono utilizzati in ogni loro parte per evitare sprechi. E non è tutto: il cibo viene preparato proprio davanti a voi! Con le stazioni di live cooking, potete diventare i maestri chef dei vostri piatti preferiti. Grazie alla formula Pensione Completa Gourmet Plus, potrete godervi queste delizie dall’alba al tramonto.

E per i piccoli buongustai? C’è lo spazio Ristorante Falky, un paradiso a misura di bambino. Tavoli e panche su misura, decorazioni fatte a mano nella Falky-Land e un buffet che farebbe invidia a un re. Mangiare bene non ha età, e al “12 masi” ogni boccone è un’esperienza da ricordare.