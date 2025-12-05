Lavoretti di Natale con la pasta modellabile: cosa fare durante le feste

Passare le feste con le mani in pasta, quella modellabile! Ecco 5 idee per creare oggetti deliziosi con tutta la famiglia, sotto l'albero di Natale.

Lavoretti di Natale con la pasta modellabile: cosa fare durante le feste
Il Natale è il momento perfetto per dedicarsi alla creatività e condividere attività manuali con tutta la famiglia. Se abbiamo bambini piccoli, usare la pasta modellabile, sarà un’attività piacevole e relativamente semplice per loro, oltre ad essere un modo per farli esercitare con la motricità fine. Realizzare decorazioni natalizie originali, durature può essere anche un’attività, un passatempo per famiglie che hanno ragazzi e ragazze più grandi, in casa. La discriminante sarà il livello di difficoltà che sceglieremo, in base al prodotto che vogliamo realizzare: non solo lavoretti da fare prima del grande giorno ma con i quali cimentarsi anche durante le vacanze di Natale tra un panettone, un pandoro ed un film a tema!

In questo articolo,  abbiamo selezionato alcune idee creative  per creare oggetti natalizi con la pasta modellabile, spiegandovi i semplici passaggi da seguire. Trascorrere del tempo con questo genere di attività creativa ci aiuta anche a riprenderci quella lentezza che oramai è sempre più latente, abbandonando quel perenne scrollare sui device. Allora, non ci rimane che auguravi  buon divertimento!

5 idee per creare oggetti natalizi con la pasta modellabile

Decorazioni natalizie da appendere all’albero

Sia per abbellire l’albero che dobbiamo ancora decorare che per arricchire un abete già bello e pronto, se parliamo di decorazioni fatte con la pasta modellabile, non possiamo non partire da loro! Le decorazioni da appendere all’albero sono un grande classico dei lavoretti di Natale. Essendo personalizzabili, sono molto amate. Si possono creare stelle, cuori, fiocchi di neve, omini di pan di zenzero, stecche di zucchero, fiocchi.

Materiali necessari:

1.pasta modellabile;
2.stampini natalizi;
3.spago o nastrino;
4.cannuccia;
5. colori acrilici.

              Procedimento.

              Stendete la pasta modellabile fino a ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro. Usate gli stampini per ricavare le forme desiderate. Create un foro con una cannuccia e lasciate asciugare per qualche ora, verificando, di tanto in tanto. Successivamente, decorate con colori acrilici e aggiungete il nastrino. Per un tocco più professionale, potete stendere una vernice trasparente che, oltre a proteggere, darà un tocco lucido alla decorazione. Se non abbiamo le formine, su può anche usare il bordo di un bicchiere/tazzina. E, con l’aiuto di uno stuzzicadenti o dei rebbi di una forchetta, incidere le nostre iniziali. Ida che piace molto ai bambini che amano personalizzare le decorazioni.

              5 idee per creare oggetti natalizi con la pasta modellabile

              Portacandele con texture naturali

              Le candele, profumate o meno, fanno Natale! Ed allora perché non proseguire proprio con un lavoretto a tema? Un portacandele in pasta modellabile può essere anche un dono da mettere sotto l’albero, un’idea da proporre ai nostri bambini/e, quando vogliono portare anche loro un  piccolo presente, il giorno di Natale.  Applicare texture naturali, come quelle delle foglie, permette di ottenere un effetto elegante e molto natalizio.

              Materiali necessari:

              1. pasta modellabile;
              2. foglie vere o artificiali;
              3. candela tealight;
              4. mattarello;
              5. colori metallici (facoltativi).

                  Procedimento.

                  Modellate una base piatta, come descritto in precedenza. Premete una foglia sulla superficie per ottenere la texture desiderata. Create lo spazio per la candela e, come al solito, fate asciugare. Aggiungete dettagli metallici per rendere il portacandele più elegante e brillante.

                  5 idee per creare oggetti natalizi con la pasta modellabile

                  Calamite natalizie da personalizzare

                  Le calamite natalizie sono facili da creare e perfette da regalare. Ogni membro della famiglia può dare forma al proprio personaggio o simbolo natalizio. Un’idea veramente facile e carina, adatta a tutte le età.

                  Materiali necessari:

                  1. pasta modellabile;
                  2. magneti adesivi;
                  3. colori acrilici;
                  4. stampini o strumenti per modellare.

                        Procedimento.

                        Modellate, usate le forme (renne, pacchetti regalo, pupazzi di neve, stelle cadenti, palline etc) e fate asciugare. Successivamente, dipingete e, una volta asciutto il colore, applicate il magnete sul retro.

                        5 idee per creare oggetti natalizi con la pasta modellabile

                        Segnaposto per la notte di Natale

                        I segnaposto creati con la pasta modellabile aggiungono un tocco personalizzato alla tavola delle feste. Dopo la cena od il pranzo, possono essere regalati agli ospiti, come ricordo della giornata.

                        Materiali necessari:

                        1. pasta modellabile;
                        2. bastoncino per incidere;
                        3. taglierino;
                        4. vernice trasparente.

                              Procedimento.

                              Per prima cosa, create targhette rettangolari, con taglia pasta oppure con un taglierino (passaggio da fare attenzione e sempre al posto dei bambini/e anche più grandicelli). Con un bastoncino, incidete i nomi degli invitati o i loro soprannomi o una caratteristica che rende unica quella persona. Levigate i bordi e lasciate asciugare. Come al solito, successivamente, verniciate e lucidare.

                              5 idee per creare oggetti natalizi con la pasta modellabile

                              Portafoto decorato

                              Un portafoto natalizio da fare con la pasta modellante, è un’idea dolcissima soprattutto se abbiamo una foto di famiglia da inserire subito all’interno. Può non essere facile per un bambino/a, ma nei passaggi più delicati possiamo dare una mano. La pasta modellabile diventa un ottimo strumento per creare decorazioni da applicare alla cornice.

                              Materiali necessari:

                              1. cornice in cartone o legno;
                              2. pasta modellabile;
                              3. colori acrilici;
                              4. colla a caldo.

                                      Procedimento.

                                      Create piccole decorazioni come stelle e alberelli o quello che più piace. Dopo aver lasciato asciugare, si passa a dipingere ogni elemento con cura e precisione. Con la colla a caldo, incollateli sulla cornice.

                                      Famiglia Natale