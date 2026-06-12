Drappeggi, come utilizzarli negli allestimenti di nozze

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iStock Drappeggi per matrimonio

Tra i trend di maggior successo nei matrimoni del 2026 si inseriscono senza alcun dubbio i drappeggi. Se in passato queste decorazioni venivano utilizzate soprattutto nelle tensostrutture, oggi le coppie le usano come dettaglio scenografico per personalizzare gli spazi interni del ricevimento. Un sapiente mix di colori intensi, tessuti pregiati e design elaborati può infatti trasformare la location del sì in una stanza da sogno, nascondendo gli elementi meno gradevoli e valorizzando quelli preferiti.

Utilizzare dei drappeggi nella cornice del proprio matrimonio può mettere in risalto un’illuminazione, creare uno sfondo per gli allestimenti floreali, enfatizzare il soffitto o definire aree diverse all’interno dello stesso ambiente. Questa scelta estetica, ma anche funzionale, può persino aiutare a guidare il flusso degli ospiti, indicando in modo discreto dove riunirsi. Tuttavia, non tutti i matrimoni potrebbero essere adatti a questa soluzione decorativa: quando sono consigliati i drappeggi?

Come scegliere il drappeggio

Tra i trend di allestimento del 2026, i drappeggi hanno sicuramente un ruolo molto importante. Oltre ai tradizionali tendaggi, le coppie stanno integrando i tessuti anche negli spazi interni, usandoli per incorniciare gli ingressi, definire le aree lounge o aggiungere carattere alle sale da ballo.

Il drappeggio viene infatti da sempre utilizzato per coprire aree poco estetiche o separare gli spazi, ma aiuta anche a creare un’atmosfera calda e intima, trasformando la celebrazione in una cena casalinga. Inoltre questi allestimenti sono estremamente versatili, e a seconda dei tessuti e dei colori scelti possono rivelarsi minimal e moderni oppure scenografici e romantici.

A seconda dello stile scelto per il ricevimento, le coppie possono puntare su drappeggi classici e senza tempo oppure su soluzioni più audaci e contemporanee. In quanto ai tessuti, si possono scegliere materiali a tinta unita o fantasie, oppure nuance neutre. In base alla stagione del sì, invece, si possono prediligere tessuti leggeri e sottili o materiali più pesanti e lussuosi.

Consigli per l’uso dei drappeggi

Anche se il drappeggio scenografico può avere molti vantaggi non è necessariamente la scelta giusta per ogni evento. Prima di puntare su questa soluzione, quindi, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione.

In che area utilizzare i drappeggi

I drappeggi possono aiutare a trasformare pareti spoglie in superfici materiche, a distogliere l’attenzione degli ospiti da elementi tecnici poco gradevoli oppure a coprire rivestimenti poco piacevoli esteticamente.

Se la vostra intenzione principale è quella di camuffare elementi di una location che potreste non amare, questa soluzione è sicuramente tra le più indicate, poiché economica e poco invasiva.

Drappeggiare il soffitto della location, invece, può essere un’alternativa originale alle installazioni floreali. Questa soluzione non è solo d’impatto, ma anche sostenibile e decisamente meno dispendiosa rispetto all’utilizzo di fiori freschi. Inoltre un drappeggio è meno complesso da installare: a differenza dei fiori, che richiedono un team più numeroso, il tessuto è leggero e facile da gestire, offrendo una soluzione sofisticata senza grandi risorse.

Pareti e soffitti non sono tuttavia gli unici spazi che possono ospitare un suggestivo drappeggio. Esistono infatti molte aree in cui tende e tessuti possono aiutare a valorizzare gli spazi, come sfondi per photo booth o pareti dietro il tavolo principale.

Che si tratti di un mandap, di una tenda o di altri sfondi cerimoniali, il tessuto sta sostituendo i fiori in molte situazioni e, in alcuni casi, li affianca creando un effetto ricco e stratificato.

Come personalizzare i drappeggi

Il drappeggio scenografico è in parte copertura pratica e in parte lavoro artistico. Non si tratta semplicemente di posizionare tende o tessuti su una parete, ma anche di lavorare su stratificazione, proporzioni e mix di materiali.

Questo vale anche per le tovaglie, che in passato erano spesso piatte e statiche, ma che oggi possono essere posizionate in modo tale da creare un effetto dinamico, quasi scultoreo. In particolare, una soluzione di questo tipo contribuisce a creare movimento e fluidità, rivelandosi molto adatta a buffet e tavoli degli ospiti.

Come per il resto della sala, anche l’illuminazione influisce sul risultato finale del drappeggio. Senza luce, infatti, il tessuto potrebbe confondersi con lo sfondo, soprattutto negli spazi più bui. Lavorate con un professionista per creare un piano luci che valorizzi il drappeggio, che si tratti di una luce calda e soffusa per una cerimonia romantica o di un’illuminazione più vivace e dinamica per energizzare la pista da ballo.

Chi allestisce i drappeggi

Allestire a dovere un drappeggio nella sala del ricevimento potrebbe necessitare di un discreto lavoro. Poiché costitisce la base delle decorazioni dell’intera location, deve essere completato prima che possano essere inseriti altri elementi decorativi.

Per esempio, un drappeggio dall’alto può richiedere l’uso di piattaforme elevatrici, e il tessuto deve essere appeso, conservato e pulito correttamente per restare impeccabile durante l’evento. Una considerazione fondamentale quando si integra il drappeggio è trovare un fornitore realmente specializzato in questo tipo di lavoro: controllate il loro portfolio per assicurarvi che abbiano esperienza nell’esecuzione dei progetti e fornite immagini di ispirazione per allineare le aspettative. Chiedete anche campioni dei tessuti per valutarne qualità e consistenza dal vivo.

Quanto costano gli allestimenti

I costi del drappeggio possono aumentare rapidamente, soprattutto considerando la manodopera. Richiedere tessuti già disponibili invece di soluzioni su misura può aiutare a ridurre la spesa complessiva, ma potreste comunque dover sostenere costi aggiuntivi legati alla location per montaggio e smontaggio.

Oltre al costo del drappeggio in sé, le coppie dovrebbero considerare le spese di produzione, inclusi i costi di lavoro pre e post evento, eventuali tariffe della location per giorni extra di allestimento e smontaggio, e i costi del wedding planner per essere presente in quei momenti.

Quando non utilizzare i drappeggi

Non tutte le location sono adatte al drappeggio: ambienti più piccoli possono risultare soffocanti senza un progetto ben studiato, e le condizioni meteorologiche sfavorevoli potrebbero compromettere gli allestimenti all’aperto.

Sebbene il drappeggio possa essere perfetto per spazi ampi, in location più intime o ridotte può risultare eccessivo o ‘pesante’. Il volume del tessuto potrebbe infatti chiudere visivamente lo spazio, quindi è importante bilanciare il drappeggio con altri elementi di design per mantenere l’ambiente arioso e accogliente.

Anche se state organizzando un matrimonio all’aperto, utilizzare i drappeggi potrebbe essere più complicato: vento, pioggia e freddo o caldo eccessivo possono influire su come il tessuto cade e su quanto tempo possa rimanere stabile. Inoltre, gli spazi esterni spesso non hanno l’infrastruttura necessaria per un fissaggio sicuro, il che può aumentare complessità e costi.