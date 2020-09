Chi è Luca Filippo Carlo, il figlio di Lucio Battisti

editato in: da

Luca Filippo Carlo è il figlio di Lucio Battisti, il cantautore di Poggio Bustone venuto a mancare ben 22 anni fa a Milano e che ha lasciato un grande vuoto in tutto il panorama musicale italiano. Luca Filippo Carlo è nato il 25 marzo 1973 ed è l’unico figlio che il compositore ha avuto dal matrimonio con Grazia Letizia Veronese, talentuosa paroliera.

Il figlio di Battisti non ha ereditato solo il cognome, ma anche il talento: Luca è cresciuto circondato da strumenti musicali e parole, per questo per lui è stato più che naturale diventare un musicista. In particolare, si è avvicinato al genere rock in quanto grande fan dei Beatles, per poi mettere su una band tutta sua.

Il suo percorso musicale è cominciato con il gruppo Hospital fondato nel 2000 e con il quale ha inciso ben tre dischi. Luca, però, non ha mai desiderato raggiungere la popolarità del padre: ha infatti preferito stare dietro le quinte, lavorando anche come tecnico del suono per diversi eventi.

Anche se agli inizi della sua carriera Luca Filippo Carlo ha utilizzato lo pseudonimo Lou Scappato per evitare di essere associato al celebre genitore, si è sempre battuto per preservare la memoria artistica di Lucio. D’altronde, proprio come la madre, Luca ha fatto di tutto per evitare che le persone speculassero sul ricordo di suo padre e sulla sua musica. Infatti, egli crede che le canzoni della voce di successi come Un’Avventura debbano essere distribuite gratuitamente al di fuori dei circuiti commerciali, affinché la sua arte possa raggiungere e coinvolgere più persone possibili.

Il figlio di Battisti, dunque, si è esposto solo per proteggere la memoria del papà e per raccontare aneddoti del cantautore, evitando così che ne parlassero altri e che la storia del famoso compositore venisse infangata. Purtroppo, non si sa molto della vita privata e professionale di Luca e sui social di lui non c’è traccia alcuna. A quanto pare, risiederebbe con la compagna e i figli in quel di Rimini, città in cui vive anche la mamma Grazia Letizia. La famiglia Battisti, dunque, ha deciso di condurre una vita molto riservata e lontana dai riflettori.