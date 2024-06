Nek alle nozze della figlia Martina: “Uno dei momenti più emozionanti della mia vita”

Nek lo ha definito “uno dei momenti più emozionanti” della sua vita e non potrebbe essere altrimenti: la figlia Martina si è sposata a Pietrasanta e lui l’ha accompagnata all’altare. Nelle parole e nelle immagini che ha condiviso su Instagram ci sono tutti gli ingredienti di una giornata che certamente non dimenticherà mai. Commozione, gioia, nostalgia ma anche eccitazione per il futuro di una giovane coppia con tutta la vita davanti.

Le parole di Nek per le nozze della figlia Martina

Al secolo Filippo Neviani, il cantautore di Sassuolo ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini del grande giorno di sua figlia Martina Imarisio Neviani. Doppio cognome per la ragazza che è nata da una precedente relazione della moglie di Nek, Patrizia Vacondio, ma che il cantautore ha cresciuto come se fosse sua. L’amore incondizionato di un genitore supera qualsiasi barriera “genetica”.

“Uno dei momenti più emozionanti della mia vita – ha scritto Nek a corredo del post -. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare [come mostra il video nel primo tratto dall’ingresso della chiesa a metà della navata centrale ad accompagnarla è stato il padre biologico, ndr]. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna, moglie, donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì… Che in tanti di noi fossero lì… Addirittura c’era la nonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni”.

Martina era stupenda con l’abito bianco ricamato sul corpetto con motivo floreale, impreziosito da un lungo velo. La sposa ha preferito lasciare i capelli sciolti sulle spalle, mettendo da parte le consuete acconciature. Unico vezzo, durante il ricevimento, l’aggiunta di bretelle piumate all’abito, che hanno reso il tutto più giocoso ma sempre con gran classe. La semplicità paga sempre e Martina ne è la dimostrazione.

Il rapporto speciale tra Nek e la figlia adottiva

Martina Imarisio Neviani è nata nel 1995 e, quando la sua mamma Patrizia Vacondio ha conosciuto Nek, aveva appena 1 anno. È più che verosimile dire che sia cresciuta con due papà, quello biologico e quello adottivo. Il cantautore per lei ha giocato un ruolo fondamentale sin da quando era una bambina e se oggi è una donna felice e realizzata lo deve anche a lui.

La neo-sposa è una ragazza con la testa sulle spalle, bellissima ma anche intelligente e con grande voglia di fare. Ha conseguito ben tre lauree nonostante la giovane età e Nek non ha mai nascosto di essere profondamente orgoglioso di lei. “Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce e con il massimo dei voti. Parli perfettamente 4 lingue e hai voglia di fare. Non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti! Ti amiamo”, le aveva scritto qualche anno fa in una dedica su Instagram.