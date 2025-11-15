The Voice Senior, la pagelle: Arisa fa coppia con Nek (9), i gemelli beffano i giudici (8)

IPA Antonella Clerici

The Voice Senior torna a riempire di musica ed emozioni i salotti degli italiani con la sesta, imperdibile, edizione. Antonella Clerici, perfetta padrona di casa, si rivolge direttamente agli Over 60 e al loro talento, portando nella prima serata di Rai 1 la dimostrazione che la musica non ha età. Anzi, in contrasto con la tendenza dello show business di portare al successo solo giovani e giovanissimi riporta l’attenzione sulle passioni mai sopite, sulle vite vissute intensamente e sui talenti che non devono rimanere nascosti. Lo fa, come da regola del format del programma, con la formula dell’esibizione al buio di persone normali in arrivo da tutta Italia. A sedersi sulle sedie girevoli dei coach ci sono Loredana Bertè, Arisa, Clementino insieme a Rocco Hunt e Nek, new entry nel gruppo. Ma come è andata la prima puntata? Ecco le nostre pagelle.

Antonella Clerici e il saluto a Gigi D’Alessio. Voto 8

“Finalmente siamo tornati. Questa sera ricomincia ufficialmente The Voice Senior“, così Antonella Clerici ha aperto la prima puntata della sesta stagione del programma. Bellissima in abito lungo total black, elegante ma mai impettita, la conduttrice ha ricordato ancora una volta di essere una gran professionista. D’altronde in The Voice è di casa, poiché conduce anche la versione Kids del programma. Dall’inizio del programma non ha mai mancato di emozionarsi, di condurre con grazia, senza mai sovrastare le intense storie personali portate dai concorrenti sul palco.

Inoltre, Antonella Clerici non è il tipo che dimentica. Soprattutto non dimentica il supporto degli amici e dei professionisti di cui si circonda. Non ha mancato, dunque, di ringraziare Gigi D’Alessio, ex coach di The Voice Senior: “Ha concorso a rendere grande questo programma e sono sicura che ci sta guardando”.

Arisa duetta con Patrizia: “Un sogno”. Voto 10

Sono stati molti i talenti ad esibirsi sul palco di The Voice Senior durante la prima puntata. Tra questi spicca sicuramente Patrizia, donna dalla voce delicata ma profonda, ricca di frequenze in grado di arrivare dritte al cuore. Certo se ne accorge anche Arisa, che si rende protagonista con lei di un duetto dolcissimo sulle note di I sogni son desideri, dal cartone di Cenerentola. “Questo è una doppio sogno”, ha esclamato la concorrente, “Questa è la canzone che cantavo ai miei figli. Lo dicevo, che i sogni si possono realizzare”. Patrizia ha dimostrato di non avere solo una voce fatata e carezzevole, ma anche una predisposizione all’improvvisazione. Perfetto il commento di Nek: “Sei la fatina di The Voice Senior“.

“Ti Sento” di Nek e Arisa. Voto 8

“Il primo concerto a cui sono andata è stato quello di Nek”. Che belle le coincidenze del destino che dopo anni portano a cantare insieme a un idolo della propria infanzia. Arisa ci ha fatto sognare con le sue parole. Ma ancora di più ci ha fatto sognare il duetto con il collega sulla note di Ti sento, dei Matia Bazar. Antonella Clerici ha commentato con sincerità: “È nata una coppia”. Quel che è certo è che la sintonia tra i due è stata evidente e magnetica. Bravissimi e bellissima la scelta del brano.

I gemelli beffano i giudici. Voto 9

The Voice Senior è un appuntamento imperdibile non solo per i talenti e le loro voci incredibili, ma anche per le loro storie. Veramente spassoso il momento in cui si sono esibiti i due gemelli Dell’Erba. I due uomini, 70 anni, hanno cantato singolarmente, uno dopo l’altro, identici in tutto e per tutto tra loro. Quando arriva sul palco il secondo fratello, la giuria resta completamente beffata e confusa: “Ma è uguale” e “Sto vedendo doppio”, esclamano. È Antonella Clerici a chiarire l’accaduto annunciando la parentela tra i due e riportando ordine.