Monica Leofreddi a “Oggi è un altro giorno”: perché è finita con Antonello Venditti

Fonte: Ansa Monica Leofreddi e Antonello Venditti, perché è finita

Non è facile ripercorrere gli amori, soprattutto quando sono discussi e tormentati. Nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, un’ospite d’eccezione, ovvero Monica Leofreddi, che ha avuto modo di ripercorrere alcuni momenti emozionanti, come la sua famosissima intervista a Raffaella Carrà. Non solo: ha raccontato qualcosa sulla sua “storia segreta” con Antonello Venditti, taciuta per tanto tempo. Perché è finita tra loro?

Monica Leofreddi a Oggi è un altro giorno: la storia d’amore con Antonello Venditti

“Noi ragazze gli amori passati li mettiamo come una teca nell’armadio, sono cose belle che sono capitate, ma lì stanno”. Sempre ironica e sul pezzo, è Serena Bortone ad accompagnare Monica Leofreddi nel corso dell’intervista. “Sono dieci anni della mia vita e non ne ho parlato a lungo”. Una storia d’amore segreta, tenuta nascosta, a volte per paura di non riuscire ad affermarsi nel lavoro ed essere semplicemente etichettata come “la fidanzata di”.

Seduta allo “specchio” di Oggi è un altro giorno, il requisito principale è la sincerità. E non è venuta a mancare di certo, perché la Leofreddi ha parlato della sua storia con lucidità, complici – probabilmente – gli anni che ormai sono passati. “Antonello mi ha riempito di corna”.

“Agli artisti un po’ si perdona tutto, magari non tutto, però un artista è preso così dalla sua arte, che diventa più importante delle persone al proprio fianco”, ha commentato la Bortone. Ma la Leofreddi ha ammesso di non essere mai stata “vittima” del mito, dell’idolo, dei poster in camera.

Ma come è iniziata tra Antonello Venditti e Monica Leofreddi? “Ci siamo incontrati per la Roma. Io lavoravo per una trasmissione sportiva, lui andava a vedere la Roma. Io vivevo con lui una vita molto tranquilla, non andavo in tournée e non seguivo i concerti. Ero la famiglia, la persona da cui tornava durante il fine settimana”.

I tradimenti di Antonello Venditti

“Ma chi li capisce, i cantanti”, ha detto la Leofreddi. E – forse – è davvero così. Nove anni insieme, per la precisione, dal 1985 al 1994, un singolo – sempre forse – dedicato a lei, ovvero Ogni Volta, tra le più belle canzoni sull’amore mai scritte. Qualcosa, però, in tutto quell’amore non funzionava.

“Ti accorgevi dei tradimenti?”, ha domandato Serena Bortone. “Diciamo che, sì, qualcuno sì. Tanto è vero che poi l’ho lasciato. Ho reagito male perché ero giovane, molto come sono adesso, molto netta, onesta. Lui negava fino alla morte, ma insomma… l’evidenza. Uno cercava di far finta, però, poi, sì, sono una che non decide fino a quando non è sicura di poterlo fare”.

Perché è finita la storia d’amore con Antonello Venditti

“Sul finale, più che tradito, mi sono rinnamorata di un’altra persona. La ruota gira”. Alla fine, nel 1994, la storia si è definitivamente conclusa, e di anni ne sono trascorsi ben 19. La Leofreddi ha così trovato il suo “amore di una vita” in Gianluca Delli Ficorelli, con cui praticamente è andata a convivere sin da subito. Le nozze, la nascita dei figli. Quell’amore per Venditti è ormai lontano: uno spaccato del suo passato messo in una teca dentro l’armadio.