Fonte: IPA Annalisa, Tananai, Elodie e Angelina Mango al Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits è ormai l’evento dell’estate, sin dal 2022. E nel 2024 la scelta del cast è stata a dir poco azzeccata, tra tormentoni e grandi classici, il giusto mix che ha dato carica anche al pubblico da casa. La prima serata è andata in onda il 28 giugno 2024, con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Lo show musicale ha visto grandi protagonisti sul palco di Piazza del Popolo, con un’apertura speciale: il concerto è stato registrato da martedì 11 a venerdì 14 giugno.

L’evento non è in diretta, ma è stato registrato: le nostre pagelle, e fioccano i 10, soprattutto ai Big, da Antonello Venditti e la sua Notte prima degli esami, che ci riporta sempre indietro nel tempo volentieri, e Gianna Nannini, la rocker per eccellenza. Ma non è da meno la giovanissima Angelina Mango, reduce da Sanremo 2024, dove ha trionfato con La Noia.

La partenza con Antonello Venditti, notti di esami. Voto: 10

Fonte: IPA

C’è un artista che accompagna tutte le generazioni? Sì, e il suo nome è Antonello Venditti. La partenza del Tim Summer Hits con una hit, un capolavoro, come Notte prima degli esami, è il momento che unisce più generazioni in un attimo, chi sta vivendo ora questo periodo di transizione importante della vita, chi l’ha vissuto e chi ricorda, e chi sogna che arrivi un giorno. La voce di Venditti si sente, ma in sottofondo ci sono migliaia di voci altrettanto pronte a farsi sentire dal pubblico. Se l’amore è amore…

Annalisa e Tananai, la hit del momento. Voto: 7+

Fonte: IPA

Sembra l’agosto del 96′… con Annalisa e Tananai, si sogna (e si balla) per tutta l’estate, in versione ballad. Storie brevi è una canzone che celebra l’amore quando è profondo, unico. Non breve, fugace, come invece solitamente vengono descritti gli amorazzi estivi. Una connessione che va ben oltre il sentimento, e che lega due anime. Non il solito tormentone, e l’unione delle due voci è fantastica: anche il feeling sul palco, alla fine, mica male. Menzione d’onore al look di Annalisa, che non si smentisce mai: semplicemente favolosa.

Elodie fa ballare Piazza del Popolo. Voto: 7

Fonte: IPA

A Piazza del Popolo, quando è arrivata Elodie, si è sentito. Applausi per la Regina dei Tormentoni, che da anni ci accompagna con la sua voce e le hit estive. Pubblico a dir poco coinvolto dall’artista, che, alla fine dell’esibizione, stava quasi scappando dal palco. Raggiunta da Carlo Conti e Andrea Delogu, si è detta prontissima per il concerto al Maradona a Napoli nel 2025. Manca un anno, ma è già tutto pronto. E al Tim Summer Hits ha lasciato come sempre senza fiato con un look semi trasparente, sua grande passione, un po’ un marchio di fabbrica.

Gianna Nannini canta Bello e Impossibile, e vince. Voto: 10+

Gianna Nannini, di anni 70, è ancora la Rocker più Rocker di tutte. Non c’è storia per nessuna: è pura magia, per le vecchie e nuove generazioni. E quando ha cantato Bello e Impossibile, tutto il pubblico ha risposto con affetto, coinvolgimento. Non una voce, ma un coro di voci. E alla fine il pubblico, su sostegno di Conti, ha intonato: “Gianna”. La numero uno, che ha “abbracciato” i tanti fan a Piazza del Popolo al termine dell’esibizione.

Mahmood si preoccupa per i fan. Voto al merito

Fonte: IPA

Ra ta ta, ogni parola è un proiettile. Mahmood si è confermato ancora una volta l’artista dalla parte dei giovani e dei fan in tutto e per tutto. C’è chi è stato in fila per 13 ore, con 30 gradi, solamente per vedere lui. E lui prontamente, una volta letto il cartello, si è preoccupato per i suoi fan e per il pubblico. “State bevendo?”. Che dire? L’uomo, ancor prima dell’artista. E con Tuta Gold, nella seconda esibizione, ha spaccato.

Angelina Mango con la Noia non annoia mai. Voto: 8. Ma 10 al look

Fonte: IPA

Melodrama. La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, si è lanciata in un ballo a dir poco ritmato per il nuovo singolo, proveniente dall’album Pokè Melodrama. Come le vere pop star, e del resto, secondo il Times, potrebbe essere lei la prossima pop star italiana mondiale. “Buon sangue non mente“, ha commentato Conti. Ed è proprio così: “Un po’”. Prontissima a iniziare il tour europeo, e con tanta voglia di spaccare. Immancabile La Noia sul palco del Tim Summer Hits, ed è subito Sanremo vibes, con Conti conduttore dell’edizione del 2025. Per l’esibizione, diamo un bell’8. Ma il look… è da 10! La Mango è una giovanissima icona di stile, che attinge dall’hippie chic e dal boho chic, con quell’animo un po’ pop.

The Kolors con Italodisco ed è subito estate 2023. Voto: 9

Fonte: IPA

Mix incredibile e assurdo per The Kolors, che davvero, per un po’, fanno dimenticare i cellulari in mano ai ragazzi: tutti si sono “lanciati” tra Italodisco, Un ragazzo, una ragazza, con i pezzi più caldi del repertorio del gruppo dell’ultimo anno, sulla cresta dell’onda. Stash è un animale da palcoscenico, e il suo apporto all’evento si è fatto sentire. Questa non è Ibiza… è il Tim Summer Hits, e la scelta del cast è pazzesca, così come l’ordine di uscita degli artisti, in un crescendo di emozioni e di tormentoni.

Carlo Conti e Andrea Delogu, feeling alle stelle. Voto: 7+

Fonte: IPA

Tim Sanremo Hits. Sinceramente, Tuta Gold, La Noia, I p’ me, tu p’ te. Un tuffo nelle vibes sanremesi del 2024, in attesa di quelle del 2025, che segna il ritorno di Carlo Conti alla conduzione. Il conduttore è sempre misurato, in ogni occasione: è il volto buono della Rai, il professionista che porta a termine l’evento senza sbavature. Ma è con Andrea Delogu che l’affiatamento si sente e si vede: non ci sono squilibri, funzionano e il feeling ci fa sperare per il prossimo Sanremo. Chissà. La Delogu è ormai ben rodata con il Tim Summer Hits, che conduce in modo impeccabile.