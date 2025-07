Anticipazioni Tim Summer Hits dell’11 luglio, la scaletta dell’appuntamento Best Of

Stasera, 11 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu tornano con Tim Summer Hits: ecco la scaletta degli artisti della puntata Best Of

L’estate è nel pieno del suo ritmo, e con lei anche la stagione dei tormentoni, dei concerti all’aperto e dei festival che uniscono generazioni a suon di musica. E quale modo migliore per celebrarla, se non con un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits?

Stasera, venerdì 11 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu tornano in prima serata con Tim Summer Hits – Best Of, una serata-evento che, ancora una volta, raccoglie il meglio dei pezzi che nelle ultime settimane hanno fatto scatenare il pubblico. Un evento imperdibile che chiude un ciclo amatissimo e che accende l’estate da ormai quattro anni. Ecco la scaletta dei nomi che vedremo sul palco.

Tim Summer Hits, anticipazioni dell’11 luglio

Dopo quattro puntate ricche di musica, emozioni e pubblico in festa, il Tim Summer Hits chiude in bellezza con un Best Of imperdibile che riporta ancora una volta in prima serata su Rai 1 gli artisti e le hit più iconiche di questa estate, quelle che hanno fatto ballare e cantare migliaia di persone.

Le serate, registrate tra le atmosfere uniche di Piazza del Popolo a Roma, hanno saputo entusiasmarci e farci ballare portando sul palco alcuni tra i nomi più forti del pop, del rap e della scena dance italiana, veri protagonisti delle classifiche estive e delle playlist più ascoltate.

E anche questa sera, a condurre lo show, ci sono come sempre Carlo Conti e Andrea Delogu, duo ormai affiatatissimo e amatissimo dal pubblico. Insieme a loro, a raccontare i dettagli del dietro le quinte tra interviste e contenuti esclusivi, c’è Carolina Di Domenico.

E, per una serata così importante, non potevano mancare sul palco i volti più amati da tutte le generazioni che, quest’anno, hanno saputo stupirci ancora una volta con brani che fanno da colonna sonora dell’estate. Ecco la scaletta degli artisti di questa sera, non in ordine di apparizione:

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Boomdabash e Loredana Bertè

Bresh

Chiamamifaro

Chiara Galiazzo

Coez

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Emis Killa

Eugenio in Via di Gioia

Fedez insieme a Clara

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Ghali

Gigi D’Alessio

Jacopo Sol | Lda

Luchè

Michele Bravi e Mida

Negramaro

Noemi

Olly

Petit

Riki e Lorella Cuccarini

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sal Da Vinci

Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso

Tananai

The Kolors

Vale Lp e Lil Jolie

Venerus

Una parata di stelle che, tra duetti e generi musicali diversi ma sempre attrattivi, unisce generazioni e accende la voglia di ballare sotto il cielo estivo. E questo appuntamento promette di essere il modo perfetto per rivivere in una sola serata il meglio di un’estate tutta da cantare.

Dove vedere il Tim Summer Hits e a che ora inizia

L’appuntamento con il Best Of del Tim Summer Hits 2025 è fissato per stasera, venerdì 11 luglio alle 21.30 su Rai1.

Ma non solo: come sempre, lo show musicale è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. E per chi volesse godersi anche interviste esclusive e contenuti direttamente dal backstage, è possibile seguire l’appuntamento in contemporanea su Rai con Carolina Di Domenico.