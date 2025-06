Ascolti tv del 20 giugno, Tim Summer Hits, Tradimento o Quarto Grado: chi vince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carlo Conti e Andrea Delogu hanno condotto "Tim Summer Hits"

Esplode l’estate e in tv arrivano i grandi spettacoli musicali in piazza. Tim Summer Hits ha fatto ballare il pubblico di Rai 1 in prima serata, venerdì 20 giugno, e Canale 5 ha risposto con la passione di Tradimento.

Carlo Conti e Andrea Delogu hanno presentato su Rai 1 la seconda serata di Tim Summer Hits dove si sono esibiti Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Bigmama, Bnkr44, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique, Rose Villain, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Joshua e Tormento, Tananai, The Kolors, Tropico.

Nella puntata di Tradimento, trasmessa su Canale 5, Nazan ha rivelato a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione. Poi la esorta a parlare con Dundar Terzioglu, che potrebbe essere il suo figlio biologico

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado, al centro della puntata i casi di Chiara Poggi e Liliana Resinovich. Su Rai 3 abbiamo ritrovato Farwest. Su La7 è tornato Propaganda Live, con il best of.

