Anticipazioni ultima puntata Domenica In: da Mara Venier arrivano Enrico Brignano e Samurai Jay

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Enrico Brignano

Ultimo appuntamento di stagione con Domenica In: il celebre programma di Rai1 si avvia alla sua conclusione con tanti ospiti accolti dalla padrona di casa Mara Venier affiancata, come di consueto, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Nell’ultima puntata del 31 maggio arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma tra gli altri Enrico Brignano, Samurai Jay e Catherine Louise Birmingham, conosciuta ormai come la mamma della famiglia nel bosco che ha tanto fatto discutere nei mesi passati.

Domenica In, 31 maggio: ospiti Enrico Brignano e Catherine Louise Birmingham

È arrivato il momento dei saluti per Domenica In: domenica 31 maggio va in onda infatti l’ultima puntata della stagione 2025-2026, un appuntamento particolarmente significativo perché coincide con la chiusura della 50ª edizione dello storico programma di Rai 1. Un traguardo importante per una trasmissione che continua a rappresentare uno dei punti fermi del pomeriggio televisivo italiano.

A guidare il pubblico in questo gran finale sarà, naturalmente, Mara Venier, volto simbolo del programma e protagonista indiscussa di una stagione ricca di interviste, emozioni e momenti diventati iconici.

La puntata si aprirà con una delle interviste più attese delle ultime settimane: ospite in studio sarà infatti Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, una vicenda che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Birmingham ha scelto proprio il salotto di Mara Venier per raccontare la sua versione dei fatti e presentare il libro autobiografico La mia verità, in uscita il 2 giugno: un momento che si preannuncia intenso e ricco di spunti, destinato ad accendere nuovamente il dibattito.

Spazio poi all’intrattenimento con Enrico Brignano, uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Reduce dal successo televisivo di Dalla strada al palco, il comico romano ripercorrerà alcune tappe della sua carriera tra aneddoti, racconti personali e immancabili momenti di comicità. Non mancheranno infatti alcuni dei suoi monologhi più celebri, capaci di strappare sorrisi ma anche di offrire spunti di riflessione.

Gli altri ospiti dell’ultima puntata di Domenica In

Come da tradizione, la musica avrà un ruolo centrale nel corso di Domenica In: tra gli ospiti musicali arriva infatti Samurai Jay, tra i protagonisti della nuova scena urban italiana, che presenterà il singolo Flamenco paranoia, uno dei brani più ascoltati delle ultime settimane. E chissà che Mara Venier non chieda al cantante anche qualcosa sul suo presunto flirt con Ema Stokholma a Sanremo!

Non mancherà neppure Mietta, pronta a tornare sotto i riflettori con Mille bugie, brano contenuto nel suo nuovo progetto discografico Per avere me: il suo è un ritorno molto atteso dai fan che potranno ritrovare la voce intensa e raffinata di una delle interpreti più apprezzate della musica italiana.

A regalare un tocco di tradizione sarà invece Gianluigi Lembo, che porterà in studio l’atmosfera della canzone napoletana attraverso un medley di grandi classici destinati a coinvolgere il pubblico in studio e quello da casa.

Nel corso della diretta non mancherà nemmeno uno spazio dedicato all’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a ospiti ed esperti, alternando approfondimenti e riflessioni sui temi che hanno segnato gli ultimi giorni.

Il momento più emozionante arriverà però nel finale quando Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio tra le immagini più belle di questa stagione speciale: dai momenti più commoventi alle interviste più discusse, passando per le risate e gli incontri che hanno lasciato il segno, sarà l’occasione per ripercorrere un anno di televisione che ha confermato ancora una volta il legame speciale tra la conduttrice e il suo pubblico.

Tra ricordi, emozioni e qualche inevitabile lacrima, Domenica In si prepara così a chiudere il sipario su una stagione importante, lasciando ai telespettatori l’appuntamento al prossimo autunno.