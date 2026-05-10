Domenica In, anticipazioni del 10 maggio: Mara Venier ospita Biagio Antonacci

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: la conduttrice, regina del weekend di Rai1, va in onda domenica 10 maggio con la sua trasmissione ricca di emozioni, intrattenimento e riflessioni. Come di consueto l’appuntamento è alle 14.00 insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per un pomeriggio che promette di spaziare tra i grandi successi della musica italiana e il racconto intimo di icone dello spettacolo e l’attualità.

Domenica In, le anticipazioni del 10 maggio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Grande protagonista della puntata del 10 maggio sarà Biagio Antonacci, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Il cantautore si racconterà attraverso musica e ricordi, ripercorrendo la sua carriera, fatta di grandi successi. Nel corso della trasmissione l’artista presenterà anche il nuovo singolo You&Me, anticipazione del prossimo progetto discografico e del tour Unplugged 2026.

In occasione della festa della mamma, sarà in studio insieme a Mara Venier Arianna Mihajlovic. Insieme alla padrona di casa ripercorrerà la lunga storia d’amore vissuta con Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 dopo una dura battaglia contro la malattia. Dal loro matrimonio sono nati 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Una vera e propria favola, turbata solo dalla malattia dell’allenatore, quando gli fu diagnosticata una violenta forma di leucemia.

Sarà un racconto intenso e doloroso, ma scandito anche dalla gioia dei ricordi insieme ai figli. “Lui mi chiedeva sempre ‘Ce la farò?’. Gli dicevo di sì, non mi sono mai fatta vedere da lui con le lacrime, anzi, ero allegra perché lui spiava le mie reazioni per capire quanto stesse male”, aveva raccontato di recente. Quando Sinisa tornò in ospedale, le ultime parole furono proprio per l’amata moglie: “Mi disse ‘Arianna ricordati che ti amo, ora ci sarai tu come guida per i nostri figli’. Dopo poco mi lasciò la mano dolcemente e se ne andò, sereno, perché mi aveva affidato il suo amore e la sua famiglia”.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Spazio ancora alla musica con Katia Ricciarelli: l’artista torna a Domenica In, concedendosi a un’intervista che attraversa carriera e vita privata. Dall’esordio nei grandi teatri internazionali fino alla lunga relazione con José Carreras e al matrimonio con il grande Pippo Baudo, il soprano ripercorrerà alcune delle tappe più importanti della sua storia artistica.

La chiacchierata con Mara Venier sarà anche l’occasione per raccontare del suo nuovo ruolo di insegnante per giovani talenti che vogliono avvicinarsi al mondo della lirica.

E non finisce qui: per l’ampia pagina riservata all’attualità, la conduttrice, insieme a Tommaso Cerno, commenterà i principali fatti della settimana insieme a Salvo Sottile e Giovanna Botteri, mentre Vittorio Feltri interverrà in collegamento.

Come di consueto, Enzo Miccio propone una finestra sulle nuove tendenze legate a moda ed eleganza. E per alleggerire il tono del pomeriggio, non mancherà il coinvolgimento diretto del pubblico a casa. Teo Mammucari tornerà a condurre il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, portando la sua ironia e imprevedibilità nelle case degli italiani, con premi in palio e tanto divertimento.