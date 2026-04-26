Domenica In, anticipazioni del 26 aprile: Mara Venier ospita Sal Da Vinci

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Il consueto appuntamento della domenica pomeriggio su Rai1 si rinnova anche oggi, 26 aprile, con una puntata ricca di emozioni, intrattenimento e riflessioni. Mara Venier torna in onda alle 14.00 insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un pomeriggio che promette di spaziare tra i grandi successi della musica italiana e il racconto intimo di icone del cinema.

Domenica In, le anticipazioni del 26 aprile

Il cuore pulsante della puntata di domenica 26 aprile sarà la grande musica. In studio arriveranno i Pooh, la band più longeva e amata della storia italiana, pronti a ripercorrere una carriera costellata di successi intramontabili. Il gruppo – formato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli – presenterà Pooh 60: La nostra storia, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band. Tra aneddoti e performance live, il gruppo regalerà al pubblico momenti di pura nostalgia e celebrazione artistica, ricordando ovviamente Stefano D’Orazio, figura centrale nella storia della band, scomparso nel 2020 dopo alcune complicazioni legate al Covid.

Non mancherà lo spazio per i nuovi successi: ospite d’onore sarà Sal Da Vinci, reduce dai trionfi dell’ultimo periodo. Il cantautore napoletano porterà la sua energia e la sua voce inconfondibile, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della scena musicale contemporanea. Si esibirà con la sua hit Per sempre sì, il brano che dopo aver conquistato l’Ariston sarà in gara alla 70esima edizione di Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove l’artista rappresenterà l’Italia.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Ancora spazio alla musica nella puntata di Domenica In: in studio arriverà Patty Pravo con Opera, il brano che l’ha vista in gara al Festival, tratto dall’omonimo nuovo album della cantante. Sarà l’occasione per ripercorrere alcune tappe fondamentali di una carriera lunga sessant’anni, tra cambi di stile e canzoni diventate simbolo della musica italiana.

Oltre allo spettacolo, lo show mantiene il suo sguardo attento sul mondo. Nello spazio dedicato all’attualità, Mara Venier sarà affiancata dal giornalista Tommaso Cerno per commentare i fatti più rilevanti della settimana. Al dibattito parteciperanno anche firme autorevoli come Giovanna Botteri e Candida Morvillo, offrendo un punto di vista approfondito sui temi caldi della cronaca e del costume.

Un momento di grande eleganza sarà curato da Enzo Miccio, che oggi vestirà i panni del narratore per omaggiare il leggendario Marcello Mastroianni. A cento anni dalla sua nascita (celebrata lo scorso anno ma ancora al centro di numerosi tributi), Miccio ripercorrerà la vita, lo stile e soprattutto gli amori più importanti dell’attore simbolo del cinema italiano nel mondo, regalando al pubblico un ritratto inedito e affascinante.

Per alleggerire il tono del pomeriggio, non mancherà il coinvolgimento diretto del pubblico a casa. Teo Mammucari tornerà a gestire il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, portando la sua ironia e imprevedibilità nelle case degli italiani, con premi in palio e tanto divertimento.