Ascolti tv del 31 maggio, ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Nell'ultima domenica del mese non si ferma la gara tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. I dati del 31 maggio

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Paola Landriani

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Ascolti tv del 31 maggio, ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti
IPA
De Martino e Scotti, è ancora sfida di ascolti
Quali sono i programmi di Stefano De Martino? Cosa tratta il film di Jason Bourne? Quando va in onda Report su Rai 3?

Ultima domenica di maggio all’insegna della sfida tra intrattenimento e informazione per il mondo televisivo della prima serata. Il 31 maggio Rai 1 ha schierato Meglio tardi che mai, mentre Canale 5 ha puntato su Racconto di una notte.

Sul fronte dell’approfondimento, invece, spazio a Report su Rai 3 e Fuori dal coro su Rete 4, mentre Italia 1 ha scelto l’azione di Jason Bourne, film che vede come protagonista Matt Damon.

A tenere alta l’attenzione del pubblico però il consueto duello dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, protagonisti di una stagione che continua a regalare risultati da record e una sana competizione tra due conduttori di grande livello.

Ma chi è riuscito a conquistare la prima serata e a vincere la gara degli ascolti tv di domenica 31 maggio 2026?

Prima serata, gli ascolti del 31 maggio

Notizia in aggiornamento

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