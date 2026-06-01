Ascolti tv del 31 maggio, ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ultima domenica di maggio all’insegna della sfida tra intrattenimento e informazione per il mondo televisivo della prima serata. Il 31 maggio Rai 1 ha schierato Meglio tardi che mai, mentre Canale 5 ha puntato su Racconto di una notte.
Sul fronte dell’approfondimento, invece, spazio a Report su Rai 3 e Fuori dal coro su Rete 4, mentre Italia 1 ha scelto l’azione di Jason Bourne, film che vede come protagonista Matt Damon.
A tenere alta l’attenzione del pubblico però il consueto duello dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, protagonisti di una stagione che continua a regalare risultati da record e una sana competizione tra due conduttori di grande livello.
Ma chi è riuscito a conquistare la prima serata e a vincere la gara degli ascolti tv di domenica 31 maggio 2026?
Prima serata, gli ascolti del 31 maggio
Notizia in aggiornamento