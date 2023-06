Clara Chia al matrimonio del fratello di Piqué: il costoso abito è disegnato da Victoria Beckham

Per Shakira arriva un altro duro colpo. La relazione tra l’ex marito Gerard Piqué e l’amante – ormai fidanzata ufficiale – si fa sempre più seria. Al punto che la giovane coppia partecipa assieme ai più importanti eventi della famiglia di lui, compreso il matrimonio del fratello minore.

Clara potrà anche suscitare antipatia ai più, ma non si può negare che, almeno stavolta, l’outfit scelto era impeccabile. Elegante, sobrio, ma con qualche piccolo dettaglio all’ultima moda. Il merito è tutto di Victoria Beckham, ex popstar, stilista talentuosa e ormai affermata.

L’impeccabile look di Clara Chia al matrimonio Piqué

Per presenziare a quello che in Spagna chiamano acontecimiento, la cerimonia nuziale tra il fratello minore di Gerard Piqué e la fidanzata Maria Vallas, tenutosi nella chiesa di Sant Vicenç de Montalt a Barcellona e spostatosi poi in una masseria di proprietà dei genitori della sposa, Clara Chia ha scelto un abito della collezione estiva di Victoria Beckham.

Si tratta di un lungo vestito in maglia stretch, in un delicato e leggermente brillante color oro, con scollatura a v e spalline sottili. Un omaggio alla moda di fine anni ’90, versione rivisitata del classico abito sottoveste. Uno stile minimalista che la nuova fidanzata di Piqué ha sottolineato con delicati gioielli in oro. Mentre sono eccentriche e decisamente alla moda le calzature: sandali con cinturini in pvc e tacco alto in metacrilato.

Fonte: Getty Images

Una scelta non di certo economica. Gli abiti disegnati dalla talentuosa e severa moglie di David Beckham non sono infatti alla portata di tutti. I prezzi, di norma, superano il migliaio di euro per capo. In particolare, l’abito scelto dalla rivale di Shakira, ha un prezzo che, in base alla piattaforma su cui lo si acquista, arriva anche a superare i 2.000 euro.

Insomma, che se ne dica, la donna Casio (per riprendere il vendicativo tormentone di Shakira) ha decisamente azzeccato il look per mostrarsi in una delle prime occasioni ufficiali accanto al nuovo compagno. L’ex calciatore e la giovane, infatti, non sono soliti mostrarsi in pubblico e l’unico scatto ufficiale, fu il selfie postato in pieno scandalo.

Al matrimonio mancavano i figli di Piqué

Nonostante i look impeccabili della novella coppia, la giornata non è filata proprio liscia. Si è fatta sentire la mancanza di Milan e Sasha, i due figli nati dalla relazione tra Piqué e Shakira, che al matrimonio dello zio avrebbero dovuto fare da paggetti. Invece, sono rimasti a casa, sotto la custodia della mamma che non ha dato loro il permesso di accompagnare il papà.

Pare che Piqué ci avesse provato negli ultimi giorni, volando a Miami per convincere l’ormai ex moglie a tenere i figli con sé a Barcellona per qualche giorno in più, giusto il tempo della festa. Ma non c’è stato niente da fare, i bambini, affidati alla cantante e ormai assieme a lei residenti negli Stati Uniti, non si sono mossi. Il matrimonio cadeva infatti proprio nei giorni in cui, così come dettato dal tribunale, i piccoli erano assegnati alla madre che, inflessibile, non ha acconsentito ad alcuna eccezione.