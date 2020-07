editato in: da

Mi piace tanto l'idea di un abito in seta, ma non saprei con cosa abbinarlo: mi aiuti?

Credo che la seta sia uno dei materiali che preferisco, soprattutto quando è tessuta in raso: con i suoi riflessi lucidi e luminosi ha quell’allure romantica e d’altri tempi, ma anche chic e, diciamolo, sexy!

Silk dress, rischi e rimedi: troppo elegante?

Qual è la difficoltà principale nell’indossare un abito in seta? La prima è senza dubbio il fatto che la seta sia un tessuto percepito come elegante, importante: per questo motivo quindi viene spesso relegato solo alle grandi occasioni o alle cerimonie. È un peccato, perché in realtà, se indossato nel modo giusto, anche un abito in seta può essere estremamente versatile. Basta una stampa un po’ particolare a fare la differenza

Silk dress, rischi e rimedi: troppo sottoveste?

L’altro rischio è quello che venga confuso con una camicia da notte o una sottoveste. nessun problema, si fa presto a scongiurarlo: vi basterà una giacca o una camicia in jeans, da portare nel modo più scanzonato possibile. Borsa da giorno e ai piedi scarpe sportive, slingback o sandali. Nota: se avete nel cassetto sottovestine in seta semplicissime (lunghe abbastanza si intende…) che non vedono mai la luce, questo è un ottimo modo per indossarle d’estate come se fossero minidress!

Silk dress, come indossare con stile l’abito in seta: in chiave bon ton

Personalmente lo amo! Fa così Downton Abbey, non trovate? Se volete adattarlo ai nostri giorni, vi basterà adottare accessori contemporanei: una it bag o un paio di mules coloratissime!

Silk dress, come indossare con stile l’abito in seta: chic urbano

Ricordatevi che gli accessori fanno sempre la differenza: se volete sdrammatizzare un abito, optate per pezzi che normalmente non ci vedreste insieme, partendo dai gioielli e finendo con scarpe e borse. Pochette a mano ma in materiali insoliti, sandali a piede nudo che portereste anche con i jeans e bangles che mettereste in spiaggia: fate la prova! Vedrete che riuscirete ad indossare più spesso anche l’abito in seta più difficile che avete nell’armadio!

#ConCosaLoMetto a cura di Angela Inferrera VEDI TUTTI GLI ARTICOLI