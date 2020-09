Chi sa tenere un segreto? Questi sono i segni zodiacali di cui ti puoi fidare

editato in: da

“Fidarsi e bene, non fidarsi è meglio”, dice un saggio detto popolare. Ma ormai lo abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto sia importante lasciarsi andare, anche se non con tutti s’intende. La verità è che oggi trovare persone di cui fidarsi davvero risulta parecchio complicato, ma non impossibile.

Possiamo affidarci al nostro istinto, certo, speranzose che almeno quello ci aiuti a non commettere errori di valutazione, oppure possiamo chiedere l’aiuto delle stelle. Sì, perché l’astrologia in questo caso può restituirci importanti informazioni sull’affidabilità o meno di alcune persone.

Ci sono alcuni segni zodiacali, infatti, la cui lealtà vi sarà dimostrata a vita, gli stessi che non racconteranno mai i vostri segreti e che anzi, li custodiranno gelosamente. Scopriamo quali sono.

Al primo posto troviamo il Capricorno, un segno riconosciuto da tutti per la sua rigidità. Questo suo temperamento così inflessibile riguarda anche la privacy, un aspetto più che positivo quando si tratta di doversi fidare di qualcuno. Sì perché potete starne certe, una persona nata sotto questo segno non tradirà mai la vostra fiducia.

Il segno dell’Acquario è molto riservato. Nonostante si tratti di un animale sociale, ha molte riserve ad aprirsi con gli altri. Lo stesso trattamento lo applicherà con i sentimenti e i segreti degli altri: fidatevi ciecamente di un Acquario, nessuno saprà mai i vostri fatti e misfatti.

Chi trova una Bilancia, trova un amico e questo è un dato di fatto. Oltre a essere un instancabile ascoltatore, la Bilancia porta rispetto alle persone e ai loro segreti; la sua sensibilità e l’empatia lo rendono un amico fedele: non tradirà mai la vostra fiducia, e i vostri segreti saranno al sicuro per sempre.

Lo Scorpione, si sa, è un segno assai complesso. Consapevole del fascino che esercita quel suo fare misterioso, si presenta al mondo così, nel silenzio e nella penombra, possibilmente lontano dai pettegolezzi. Ecco perché si tratta di persone di cui ci si può fidare: non racconteranno i vostri segreti ad anima viva. Attenzione però, lo Scorpione è anche uno dei segni più vendicativi dello zodiaco e se tradirete la sua fiducia statene certi, la vendetta potrebbe essere assai spiacevole.