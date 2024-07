Come ottenere il filtro di TikTok per diventare personaggi Lego

Scopri come trasformarti in mattoncini colorati con il filtro Lego AI di TikTok, seguendo questi semplici passaggi per divertiti a vedere la tua immagine in una nuova, giocosa veste

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: istockphoto.com Trend TikTok

Nel mondo in continua evoluzione di TikTok, un nuovo filtro sta catturando l’immaginazione degli utenti e generando una frenesia virale.

E se anche voi volete aggiungere un po’ di divertimento ai vostri contenuti e volete trasformare la vostra immagine in qualcosa di veramente unico, allora dove assolutamente provare il filtro Lego AI di TikTok. Questo particolarissimo ma affascinante effetto ha anche conquistato oltre 9 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma social, diventando rapidamente una delle ultime tendenze imperdibili.

Non dovete più accontentarvi dei soliti filtri che mostrano come apparireste da anziane o nel giorno del vostro matrimonio; ora potete facilmente scoprire che aspetto avreste se foste fatte dei famosi mattoncini Lego. Curiosi di provare? Vi spieghiamo i semplici passaggi per ottenere questo fantastico effetto.

Mini guida per ottenere il filtro Lego AI di TikTok

Per iniziare, dovrai scaricare l’app chiamata ‘Restyle: Cartoon Yourself’. Questa app è la chiave per accedere al filtro Lego AI, anche se va notato che mentre l’app in sé è gratuita, il filtro Lego è a pagamento. Una volta installata l’app, sarai pronta per trasformare te stessa e il tuo ambiente in un mondo di mattoncini colorati.

Ecco allora come utilizzare il filtro Lego AI in pochi e semplici passaggi:

Apri l’app ‘Restyle: Cartoon Yourself’: dopo averla scaricata e installata, avvia l’app per accedere alle sue funzioni e filtri. Trova il filtro Lego: una volta aperta l’app, cerca il filtro Lego nella parte superiore dello schermo. Dovrebbe essere facilmente visibile tra le opzioni disponibili. Clicca su ‘prova stile video’ per applicare il filtro al tuo contenuto. Consenti l’accesso alle tue foto: l’app ti chiederà di concedere l’accesso alle tue foto e ai tuoi video. Seleziona ‘Consenti accesso a tutte le foto’ per permettere all’app di accedere ai tuoi media. Scegli un video o una foto: seleziona un video o una foto già esistente che desideri trasformare. L’effetto Lego verrà applicato al tuo media, trasformandolo in un’opera d’arte costruita con mattoncini colorati. Paga per utilizzare l’effetto: una volta scelto il tuo media, dovrai effettuare il pagamento per sbloccare il filtro Lego. Questo passaggio è essenziale per applicare l’effetto e vedere il risultato finale. Salva il tuo video: dopo aver applicato il filtro e ottenuto il risultato desiderato, non dimenticare di salvare il video o la foto. Potrai poi condividerlo sui social media e mostrare a tutti il tuo nuovo look da personaggio Lego.

Un tocco di creatività in più

Il filtro Lego AI è più di una semplice moda passeggera; è un’opportunità per aggiungere un pizzico di fantasia e divertimento ai tuoi contenuti. Perfetto per chi ama sperimentare con la propria immagine e divertirsi con le tendenze del momento, questo filtro offre una nuova e affascinante prospettiva su come possiamo presentarci online.

Quindi se desiderate un cambiamento creativo e giocoso nel tuo feed di TikTok, il filtro Lego AI è l’ideale. Con pochi passaggi semplici, potrete trasformare voi stesse e il vostro mondo in un’esplosione di colori e forme, proprio come nei vostri giochi Lego preferiti.