Addio plastica e caraffe. Il filtro per rubinetto è la soluzione low cost e non invasiva per bere acqua pulita

Bere acqua del rubinetto non è mai stato così semplice, sicuro e conveniente. In un mondo in cui la qualità dell’acqua è sempre più al centro dell’attenzione, trovare una soluzione pratica, efficace e sostenibile può davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Il filtro per rubinetto BRITA ON TAP V-MF è una risposta concreta a questa esigenza: finalmente potrai dire addio a bottiglie ingombranti e costose e accogliere in casa tua acqua buona e sicura direttamente dal rubinetto.

Efficace, facile da installare e discreto

Compatto, semplice da installare e capace di migliorare sensibilmente il gusto e la sicurezza dell’acqua che beviamo, il sistema BRITA ON TAP V-MF utilizza una tecnologia di filtrazione multistadio progettata per offrirti il massimo della sicurezza e del gusto:

Riduce cloro , per eliminare sapori e odori sgradevoli

, per eliminare sapori e odori sgradevoli Filtra PFAS (come PFOS/PFOA) con efficacia certificata fino all’80%

(come PFOS/PFOA) con efficacia certificata fino all’80% Rimuove microparticelle , piombo e rame

, piombo e rame Blocca fino al 99,99% dei batteri

Nonostante la filtrazione non riduca la durezza dell’acqua o il calcare, gli utenti riferiscono che il gusto è nettamente migliorato: più pulita e fresca fin dal primo bicchiere – un piccolo ma percepibile passo avanti verso una qualità superiore.

La comoda manopola ti consente di selezionare con facilità tra tre modalità:

Acqua filtrata fredda – ideale per bere o cucinare

Acqua non filtrata – per usi quotidiani

Modalità doccino (non filtrata) – perfetta per lavare frutta e verdura

Il montaggio è sorprendentemente semplice: grazie agli adattatori inclusi, puoi installarlo in pochi minuti sul rubinetto. È un dispositivo discreto, dal design compatto ed elegante, che si integra perfettamente in cucina senza dare nell’occhio.

Ogni filtro dura fino a 600 litri (circa 4 mesi) e si sostituisce in pochi minuti: basta svitare, estrarre, inserire il nuovo filtro e resettare il contatore tramite display LCD (sul modello V-MF) o l’indicatore manuale (sul modello V).

sistemi BRITA ON TAP V e V-MF sono entrambi compatibili con i filtri BRITA ON TAP V e V-MF, offrendoti flessibilità e comodità. E se acquisti i filtri in anticipo? Nessun problema: se conservati in luogo asciutto e nella confezione originale, non hanno data di scadenza.

Grazie al display LCD integrato (nel modello V-MF), puoi monitorare in tempo reale la capacità residua del filtro, che dura fino a 600 litri di acqua. Il sistema ti aiuta a sostituire il filtro con un semplice gesto: svita, estrai, sostituisci.

Una scelta sostenibile

Uno degli aspetti più apprezzati di BRITA ON TAP è la sua eco-sostenibilità. Dimenticare le bottiglie di plastica, risparmiare spazio e ridurre gli sprechi è un vantaggio reale:

Meno rifiuti in plastica

Nessuna fatica nel trasporto di confezioni d’acqua

Più convenienza nel lungo periodo

