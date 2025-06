Addio a plastica e casse d’acqua. La caraffa filtrante è l’oggetto furbo da acquistare in estate. Ora in sconto

iStock La caraffa filtrante Britta in sconto su Amazon

Con l’arrivo dell’estate, le esigenze cambiano: il caldo si fa sentire, il bisogno di idratarsi aumenta e portare a casa pesanti casse d’acqua diventa una fatica extra. Ma esiste una soluzione semplice, economica ed ecologica che sta conquistando sempre più famiglie: la caraffa filtrante.

La caraffa filtrante numero uno per l’ottimo rapporto qualità-prezzo è caraffa Brita , il best seller dell’azienda tedesca specializzata in soluzioni domestiche di filtrazione dell’acqua. Oggi puoi acquistare il modello Marella Blu (2.4L) con 3 filtri di ricambio inclusi, a soli 25,49 euro!

Offerta Britta Caraffa filtrante Brita Marella Blu (2.4L) + 3 filtri

La caraffa filtrante BRITA Marella è uno dei modelli più popolari e apprezzati del brand tedesco, grazie al suo equilibrio tra funzionalità, praticità e convenienza

Perché sceglierla?

Addio plastica usa e getta: ogni anno, milioni di bottiglie in plastica finiscono nell’ambiente. Una caraffa filtrante permette di ridurre drasticamente il consumo di plastica: basta riempirla dal rubinetto e lasciare che il filtro faccia il suo lavoro.

Acqua buona, leggera e sicura: grazie al filtro a carboni attivi e resine, la caraffa riduce cloro, calcare, metalli pesanti e impurità, migliorando gusto e odore dell’acqua. Ideale per chi vuole bere di più ma senza sapori sgradevoli o retrogusti. Inoltre la caraffa Marella è compatibile con i filtri BRITA MAXTRA+ o MAXTRA PRO (All-in-One o Limescale Expert).

o (All-in-One o Limescale Expert). Risparmio assicurato: una famiglia che utilizza una caraffa filtrante può risparmiare fino a 300 euro all’anno rispetto all’acquisto di bottiglie. E in estate, quando si beve di più, il risparmio aumenta.

Comodità quotidiana: dimentica le file al supermercato e la fatica di sollevare pacchi pesanti. La caraffa si ricarica in pochi secondi direttamente dal rubinetto di casa.

La caraffa filtrante BRITA Marella è pensata per semplificare la tua routine quotidiana con un design intelligente e funzionale. Il pratico sportellino sul coperchio permette di riempirla facilmente sotto il rubinetto, senza doverlo rimuovere ogni volta. Le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per essere riposta comodamente nel frigorifero, così da avere sempre acqua fresca a portata di mano. E’ dotata di un piccolo display tiene traccia del tempo e ti ricorda quando è il momento di sostituire il filtro, indicativamente ogni quattro settimane, per garantire sempre la massima efficacia nella filtrazione. Oltre a offrire acqua dal gusto più pulito e gradevole, la Marella è perfetta anche per cucinare, preparare tè e caffè o riempire la tua borraccia prima di uscire, che sia per andare al lavoro, in palestra o in gita.

Consigli d’uso:

I filtri, se ben conservati nella loro confezione originale e in un luogo asciutto, non hanno data di scadenza.

Per risultati ottimali, è importante ricordarsi di cambiare il filtro regolarmente e di non esporre la caraffa alla luce diretta del sole.

È lavabile in lavastoviglie per una pulizia semplice e veloce, ad eccezione del coperchio che, contenendo il dispositivo elettronico Memo, va pulito a parte.

Offerta Britta Caraffa filtrante Brita Marella Blu (2.4L) + 3 filtri

Acquista ora la tua caraffa Brita e ringrazierà l’ambiente, il tuo portafoglio e la tua schiena! Tieniti aggiornata anche su altre offerte per la tua casa seguendo il nostro canale Telegram dedicato alle offerte Casa, arredamento, elettrodomestici e molto altro.