Con i Prime Day anticipati puoi avere acqua frizzante fresca e buona ogni giorno a un prezzo irresistibile

iStock Photos Bere acqua

Manca pochissimo ai Prime Day di Amazon, ma le offerte sono già iniziate, con prodotti amatissimi e iconici in sconto online. Fra gli articoli più apprezzati (che ora costa pochissimo) c’è il sistema Sodastream che consente di avere acqua freschissima e frizzante ogni giorno, aiutandoti a risparmiare, ma anche a rispettare l’ambiente.

Come trasformare l’acqua naturale in frizzante (spendendo poco)

Occupa poco spazio, dura a lungo e permette di risparmiare tantissimo (sia in fatica che in denaro): il gasatore dell’acqua è il macchinario che ha rivoluzionato le cucine di tutto il mondo. Si tratta di un piccolo elettrodomestico, facilissimo da usare, che consente di trasformare l’acqua naturale in frizzante.

Fra i più amati, recensiti e acquistati su Amazon c’è il gasatore d’acqua SodaStream, un sistema che consente di trasformare l’acqua del rubinetto in pochi secondi in acqua frizzante. Il sistema è basato sull’uso di un cilindro con anidride carbonica e, rilasciata nell’acqua, consente di creare le bollicine.

Utilizzare il gasatore è semplicissimo: ti basterà riempire con l’acqua la bottiglia che viene data in dotazione, inserirla nel gasatore e premere il pulsante per rilasciare il gas. Puoi scegliere tu quanto rendere frizzante l’acqua in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze, inserendo più o meno anidride carbonica.

Il bello di questo sistema è che offre moltissimi vantaggi. Prima di tutto ti consente di risparmiare sull’acquisto delle bottiglie di acqua frizzante ed elimina il fastidio (e la fatica) di doverle trasportare dal supermercato a casa. Consente inoltre di ridurre il consumo di plastica, aiutandoti a rispettare l’ambiente (proprio come la caraffa filtrante).

Il prezzo? Con i Prime Day di Amazon è scontatissimo! Viene infatti solo 119,99 con uno sconto del 25%. Un’occasione eccezionale che ti consente di portare a casa un elettrodomestico perfetto per risparmiare e avere sempre acqua freschissima con un solo click. Nel pack inoltre sono comprese anche quattro bottiglie in cui creare la tua acqua frizzante e una ricarica.

Ma attenzione: puoi approfittare dell’offerta solo se sei cliente Amazon Prime. I Prime Day – che dureranno dall’8 all’11 luglio 2025 – sono infatti riservati a tutti i clienti Prime. Se ancora non lo sei, iscriviti subito e approfitta del mese gratuito per scoprire tutti i vantaggi.

Spedizioni super veloci e gratuite: scopri Amazon Prime.

Ma come ci si abbona? Puoi scegliere due opzioni: quella annuale, che ha un costo di 49,90 euro, oppure quella mensile, con un pagamento di 4,99 euro. I Prime Day sono senza dubbio il momento giusto per iscriversi, grazie al mese di prova gratuito infatti potrai goderti tutte le offerte speciali e testare l’efficacia di questo servizio così amato.

Come funziona la macchina per acqua frizzante

Ma come funziona la macchina dell’acqua frizzante? Semplicissimo! Per prima cosa riempi la bottiglia con l’acqua fredda sino alla linea indicata, poi inserisci la bottiglia nel gasatore, usando il sistema d’aggancio rapido. Premi il pulsante per la gasatura, determinando l’intensità in base al numero di pressioni.

