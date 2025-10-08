La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per fare affari grazie a sconti che arrivano sino al 60% su bestseller di casa, cucina, bellezza e non solo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Sconti sino al 50% alla Festa delle offerte prime

Bestseller a prezzi mai visti, sconti eccezionali e la possibilità di ricevere comodamente a casa i prodotti che desideri: la Festa delle Offerte Prime di Amazon è l’occasione perfetta per dedicarti allo shopping, acquistando tutto quello che vuoi! Due giorni – il 7 e l’8 ottobre dedicati a offerte esclusive nelle categorie moda, bellezza, casa, cucina, ma anche tech. Fare affari è semplicissimo, approfittando anche della spedizione veloce e personalizzata.

Festa delle Offerte Prime: qui trovi tutti i prodotti in sconto e da non perdere!

Eh sì, perché la Festa delle Offerte Prime è un evento dedicato esclusivamente ai clienti che hanno sottoscritto il programma Prime. Ma attenzione, per approfittarne è possibile accedere alla prova gratuita di 30 giorni, godendosi lo shopping senza pensieri.

Iscriviti a Prime per le offerte e le spedizioni illimitate!

Bellezza

Le creme più virali e i prodotti che hanno conquistato i social (e i clienti di Amazon), la Festa delle Offerte Prime regala sconti sino al 60% sui bestseller dedicati alla cura del corpo, del viso e dei capelli. Si parte con al viralissima crema da giorno di L’Oréal Paris Revitalift Filler. Un prodotto con oltre 10 mila recensioni e uno sconto del 59% La paghi solamente 7 euro e ti godi il potere di una crema che elimina le rughe, rimpolpa la pelle e rassoda l’ovale del viso grazie ad una formulazione a base di acido ialuronico concentrato.

Fra i marchi bestseller in offerta troviamo anche CeraVe. Non solo con il suo mitico contorno occhi, ma anche con il detergente anti imperfezioni che ha conquistato TikTok e Instagram, diventando virale. Lo trovi su Amazon scontato del 49% e lo paghi solamente 7,81 euro. Grazie alla sua formula a base di acido salicilico e argilla ti aiuterà a combattere le imperfezioni e a contrastarne la ricomparsa, idratando al tempo stesso la pelle con l’aiuto delle ceramidi.

CeraVe Detergente Controllo Imperfezioni Detergente viso ad azione purificante

Offerta imbattibile pure per il bestseller dei sieri viso: Hyalu B5 di La Roche Posay. Lo trovi scontato del 50% su Amazon, regalandoti un siero viso che ha stupito creators e conquistato centinaia di persone che hanno lasciato recensioni entusiastiche. Grazie alla vitamina B5 e all’acido ialuronico favorisce il rinnovamento cutaneo e la riparazione cellulare, rimpolpando la pelle del viso in sole 4 ore e regalando un incarnato luminoso e fresco.

E la cura dei capelli? Anche qui le offerte non mancano. Lo shampoo Wella Professionals, perfetto per riparare i capelli danneggiati e sfibrati (super recensito) è scontato con la Festa delle Offerte Prime di Amazon il 62%. Un prodotto professionale e di altissimo livello per una chioma come dal parrucchiere e risultati che ti lasceranno a bocca aperta. Formulato con tecnologia Silksteel a base di aminoacidi della seta e microlipidi questo shampoo ristruttura e protegge i capelli

E per realizzare uno styling a regola d’arte c’è la piastra Gold di Ghd ad un prezzo mai visto! Scontata del 40% regala capelli liscissimi e luminosi. Si riscalda in soli 25 secondi e, grazie alle piastre in ceramica, protegge la salute della tua chioma, prendendosene cura.

Prima di utilizzarla ricordati di applicare sempre sui capelli il termoprotettore. Il più virale di sempre è quello firmato Garnier Fructis che regala capelli lisci, lucenti e morbidissimi. Si tratta di un vero e proprio trattamento lisciante con olio di argan e cheratina vegetale che ha conquistato i social e ora costa quasi la metà!

Offerta Garnier Fructis siero termoprotettore Termoprotettore per capelli lisci e lucenti

Moda

Voglia di rinnovare il tuo guardaroba dopo il cambio di stagione? Niente paura, ci pensa Amazon! Con la Festa delle Offerte Prime infatti trovi in sconto i capi e gli accessori più desiderati del momento. Come la mitica Tote Bag di Marc Jacobs che con lo sconto del 33% paghi meno di 200 euro, ricevendo direttamente a casa un accessorio che renderà speciale qualsiasi tuo look, amatissimo dalle celebrity.

Autunno è sinonimo di stivali, dunque perché non approfittarne per acquistare i modelli più alla moda. Come quelli da cavallerizza di Geox che ora trovi scontati del 52%. Disponibili in vari colori, sono gli stivali più in del momento, da utilizzare per tutta la stagione, creando look favolosi.

Offerta Geox D Felicity Stivali donna black

Preferisci gli ankle boots? Puoi trovare anche quelli con uno sconto, addirittura, del 63%! Le Geox D Damiana infatti ora costano solamente 44 euro. Sono facili da indossare, comodissime e cool: da non perdere!

Offerta Geox D Damiana Stivali ankle boots

Le offerte di Amazon sono l’occasione giusta pure per accaparrarsi delle scarpe diventate viralissime. Stiamo parlando delle Skechers Uno Stand On Air che ora costano quasi la metà e hanno spopolato sui social. Caratterizzate da una soletta comfort in memory foam, sono comodissime e ammortizzate con una intersuola trasparente. IN più la zeppa nascosta di 2,5 centimetri slancia la figura!

Casa e cucina

Sognavi un robot aspirapolvere oppure una nuova macchina del caffè? Bene, la Festa delle Offerte Prime è il momento giusto per trovare il tuo affare! Alla metà del prezzo, ad esempio, trovi Ecovas, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che pulisce casa in pochi minuti e regala risultati eccezionali grazie alla spazzola laterale estensibile.

Ecovacs robot aspirapolvere Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Vuoi regalarti una calda coccola per affrontare il freddo? Prova la coperta termica di Imetec, uno dei prodotti più amati, recensiti e acquistati di sempre! La trovi scontata del 32% e ti porti a casa un accessorio di cui non potrai più fare a meno. Il modello è matrimoniale (ad un prezzo mai visto) con doppio telecomando per gestire la temperatura.

Offerta Imetec scaldasonno matrimoniale Coperta scaladasonno con doppio telecomando

Non potevano poi mancare gli sconti per l’elettrodomestico più amato di sempre: la friggitrice ad aria! La Philips Dual Basket Air Fryer ha due cestelli per una cottura in simultanea e consente di ottenere cibi succosi e croccanti con pochissimo olio. Ti basterà impostare il tempo di cottura e il programma, preparando la ricetta che preferisci.

Offerta Philips Dual Basket Air Fryer Friggitrice ad aria con doppio cestello

Tech

Affari e prezzi imbattibili pure per la categoria tech, dove troviamo l’iPhone Apple in offerta. Oggi, grazie agli sconti di Amazon, puoi acquistare l’iPhone 16e 256 GB a poco pi+ù di 700 euro. Il design e il display sono quelli mitici del re di casa Apple, un cellulare che garantisce foto eccezionali, ma anche tantissime possibilità. Invia messaggi, naviga sul web, guarda serie tv su Netflix o scatta foto eccezionali con il tuo smartphone di altissima qualità.

Apple iPhone 16e Apple iPhone 16e con fotocamera fusion

Vuoi allenarti e monitorare i tuoi progressi? Allora non perderti lo smartwatch di Huawei! Su Amazon lo trovi quasi alla metà, assicurandoti un prodotto con quasi 2mila recensioni. Sottile e resistente, questo smartwatch è stato realizzato con materiali ultra resistenti e uno schermo anti graffio. Resiste all’acqua, agli urti e alla corrosione. Ciò significa che puoi utilizzarlo davvero ovunque. In più la nuova modalità corsa e ciclismo prevede mappe in tempo reale con informazioni sull’attività e percorsi creati ad hoc in base al proprio allenamento. Infine la batteria dura la bellezza di 14 giorni!

E per allenarti (o affrontare il tragitto in metro sino al lavoro) senza pensieri, ascoltando un podcast o la musica che vuoi, non dimenticarti gli auricolari in ear. Quelli firmati Samsung con le offerte di Amazon dedicate ai clienti Prime costano solamente 158 euro. Dotate di luci LED queste cuffiette hanno un design che garantisce ottime performance e grande comfort. Il suono è di altissima qualità e si adattano alle varie forme dell’orecchio.

E se ti dicessimo che con solo 20 euro potresti non perderti più nulla e ritrovare qualsiasi cosa in pochi secondi? Su Amazon ora trovi in sconto Moto Tag. Il tracker bluetooth ora è scontato del 50% ed è super preciso. Ti permette di trovare in pochi secondi qualsiasi cosa grazie al sistema di localizzazione ed è tanto piccolo e leggero quanto resistente. Un accessorio tech che dovremmo avere tutte per dire addio alle chiavi perse!