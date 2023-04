Chi è Carla Elvira Lucia dall’Oglio, la prima moglie di Berlusconi

Fonte: Getty Images Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi

Carla Elvira Lucia dall’Oglio, una donna da sempre molto riservata e che è riuscita a restare lontano dai riflettori, nonostante sia stata la prima moglie di Silvio Berlusconi. Un amore nato quasi per caso, che ha li ha legati per ben vent’anni in un matrimonio lungo e felice da cui sono nati Marina e Pier Silvio, i figli maggiori del Cavaliere.

Carla Elvira Lucia dall’Oglio, l’amore con Berlusconi

Classe 1940, Carla Elvira Lucia dall’Oglio ha solo 24 anni quando incontra per la prima volta Silvio Berlusconi, uomo che diventerà uno dei volti di punta della politica italiana, e non solo. Il racconto è quasi da romanzo: i due giovani si scambiano degli sguardi a una fermata del tram nei pressi della stazione Centrale di Milano, poco dopo si incontrano di nuovo e da quel momento decidono di non lasciarsi più.

Non è sbagliato parlare di colpo di fulmine. Carla e Silvio dopo un breve fidanzamento si sposano nel 1965 e un anno dopo arriva Marina, la primogenita del Cavaliere, oggi presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Passa qualche anno e nel 1969 nasce il secondogenito della coppia, Pier Silvio, attualmente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

Il divorzio per “colpa” di Veronica Lario

Nel 1980 il matrimonio comincia a scricchiolare e cinque anni dopo Carla Elvira Lucia dall’Oglio e l’imprenditore si separano. Né lei né il marito rivelano le reali cause della crisi e della successiva separazione, ma si fa sempre più insistente la voce di un “terzo incomodo”. La versione più accreditata è che Berlusconi si infatua dell’allora attrice Veronica Lario, durante la rappresentazione del Magnifico cornuto al Teatro Manzoni di Milano, al punto tale da decidere non solo di incontrarla privatamente, ma di intraprendere con lei – di 20 anni più giovane – una relazione extraconiugale.

Le successive nozze con la Lario confermerebbero, di fatto, questa storia. Nel frattempo dopo l’addio a Berlusconi, la dall’Oglio decide di trasferirsi per alcuni mesi in Inghilterra per sfuggire ai pettegolezzi e all’inevitabile gossip. Nel 1985 i due ormai ex coniugi firmano la separazione consensuale presso il Tribunale di Milano, nonostante la disapprovazione dei figli Marina e Pier Silvio.

Il legame con i figli Marina e Pier Silvio

In questi anni Carla Elvira Lucia dall’Oglio è sempre rimasta lontana dal clamore mediatico. Non ha mai rilasciato interviste ai giornali né è mai andata in televisione, nonostante i numerosi inviti. Del resto è ciò che ti devi aspettare se sei la prima moglie di un personaggio come Silvio Berlusconi, sempre sulla bocca di tutti tra politica, imprenditoria, scandali e amori. In ultimo anche dei problemi di salute: l’ultima notizia del 5 aprile 2023 dà l’86enne ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva.

Nonostante la volontà di restare lontana dai riflettori, la signora dall’Oglio ha sempre avuto un legame speciale con i figli Pier Silvio e Marina, che a loro volta hanno sempre confermato come la donna sia riuscita a restare in ottimi rapporti anche col celebre ex marito.

L’ultima apparizione in pubblico

Decisa a mantenere la sua privacy, l’ex moglie di Berlusconi si è concessa pochissime apparizioni, l’ultima delle quali risalente a diversi anni fa, quando partecipa alla cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro. È il 2009 e in quell’occasione Carla Elvira Lucia dall’Oglio accompagna alla serata la figlia Marina Berlusconi, insignita della Medaglia d’Oro del Comune di Milano dal sindaco di allora, Letizia Moratti. Da quel momento il primo grande amore del Cavaliere non è stato più fotografato.