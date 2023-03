“Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano”: le ultime indiscrezioni

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbero dare (questa volta definitivamente) una svolta significativa alla loro longeva relazione, che dura ormai da circa 20 anni. La coppia sarebbe infatti pronta al grande passo e a coronare il loro idillio d’amore con il matrimonio, ipotesi che negli ultimi anni si è spesso fatta largo nel mondo del gossip. Le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Vero, secondo cui la conduttrice e l’AD Mediaset sarebbero vicini alle nozze.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano? I rumors

“Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi verso il matrimonio” è ormai una delle frasi ricorrenti nel mondo del gossip. A cadenza ciclica, ormai da anni, spuntano rumors e indiscrezioni che vorrebbero la coppia pronta alle nozze, il passo più importante per coronare la loro romantica e riservatissima storia d’amore. La conduttrice di Verissimo e l’Amministratore delegato di Mediaset non hanno mai dato realmente importanza a questi chiacchiericci, preferendo preservare la stabilità del proprio amore nel silenzio e nella privacy più assoluta.

Ora, però, nuove indiscrezioni piombano sulla coppia e arrivano direttamente dal settimanale Vero, che scrive: “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio“. C’è dunque aria di fiori d’arancio? Questa potrebbe essere davvero la volta buona, sebbene la coppia al momento non si sia ancora pronunciata in forma ufficiale. Questo basta, però, per alimentare nuove voci sul loro conto.

Significativo, inoltre, il riferimento al Grande Fratello Vip. L’AD Mediaset si sarebbe stufato della deriva presa dal programma, in termini di contenuti proposti e toni e termini utilizzati, e da settimane ha ormai imposto al reality di Alfonso Signorini un decisivo cambio di rotta. L’intenzione è quella di ripulire il programma dal trash che l’ha contraddistinto nell’ultimo periodo, proponendo una linea più severa (vedasi le recenti squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro).

La loro storia d’amore sino all’ipotesi matrimonio

Grande Fratello Vip a parte, Pier Silvio Berlusconi sarebbe dunque pronto a compiere il passo più importante e portare la sua Silvia Toffanin all’altare. La storia d’amore della coppia è una delle più durature nel mondo dello spettacolo e della televisione. I due sono fidanzati dall’inizio degli anni 2000 e, dalla loro unione, sono nati due splendidi figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante i circa 20 anni di amore, la coppia non si è mai sposata nonostante gli insistenti gossip circolanti sul loro conto.

Ad unirli ancor di più è l’assoluta riservatezza del proprio amore. La conduttrice e l’AD Mediaset non hanno mai parlato pubblicamente della propria sfera privata, conservando la privacy anche per tutelare i figli e la loro famiglia. A dimostrarlo è stata anche la stessa Toffanin, ospite recentemente di Pio e Amedeo a Felicissima sera, dove non ha ceduto all’irriverente curiosità dei due comici evitando di sbottonarsi sul suo privato. Questa volta, però, l’ipotesi matrimonio potrebbe realmente trasformarsi in realtà.