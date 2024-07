Fonte: IPA Maria De Filippi e Silvia Toffanin

Sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2024/2025. Tante le novità in previsione della partenza, ed è rafforzato il duo Toffanin-De Filippi con Amici-Verissimo. Una mossa che rafforza assolutamente Mediaset. Confermata Diletta Leotta alla conduzione de La Talpa e torna Chi vuol esser milionario?, destino amaro per l’Isola dei Famosi che perde la conduttrice: è caccia al nuovo volto.

Palinsesti Mediaset 2024/2025: conduttori. Chi torna e chi no

A Cologno Monzese si è tenuta la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 nella serata del 16 luglio. Nel corso della conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato delle conferme alla conduzione e dei volti su cui ha scelto di puntare maggiormente. Sapevamo già che Maria De Filippi ha ricevuto una proposta dal Nove, che è stata rifiutata. E ora è chiaro il motivo: il rinforzo della conduttrice, con il ciclo Amici-Verissimo insieme a Silvia Toffanin. Due volti di punta della Rete che sanno come mantenere lo share.

Confermata, invece, l’indiscrezione che è circolata nei giorni scorsi: la conduzione de La Talpa non è andata a Ilary Blasi (era solo un’ipotesi), bensì a Diletta Leotta. Le trattative si sono concluse per il meglio, e anche questo è un grande colpo per Mediaset, considerando che la Leotta è un volto amatissimo e che con il podcast Mamma Dilettante ha ottenuto un ottimo riscontro. Confermati anche Pio e Amedeo, con nuovi programmi.

L’intrattenimento non cambia volto, o almeno non lo cambia il Grande Fratello: Alfonso Signorini è ancora una volta il conduttore del reality show, sebbene negli ultimi anni non sia riuscito a ottenere lo share che sperava. L’Isola dei Famosi è confermata, ma ci sono dubbi riguardo alla conduzione. Non ritroveremo Vladimir Luxuria. La caccia è ora aperta: chi sarà il prossimo volto dell’Isola? “Stiamo valutando a chi affidare la conduzione”, ha detto Pier Silvio. Cambiamenti per Bianca Berlinguer: guadagna la prima serata alla domenica. Invece, certa Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque.

Le novità: da Amici-Verissimo a Chi vuol esser milionario?

In autunno è previsto un nuovo ciclo di serate, nato da un’idea di Maria De Filippi e raccontato da Pier Silvio Berlusconi: “Maria mi dice da tempo che le avrebbe fatto piacere celebrare i suoi ragazzi ma non avrebbe voluto farlo da sola, in modo troppo autocelebrativo. Per questo motivo, ha voluto Silvia, con la quale ha pensato a un ciclo di tre serate speciali”.

La Talpa non sarà mandata sin da subito in chiaro, bensì prima su Infinity e successivamente su Canale5. Un segno dei tempi che avanzano, ha raccontato Berlusconi, ma anche una scelta piuttosto coraggiosa: i concorrenti saranno Vip. Vede il ritorno di Chi vuol esser milionario? con Gerry Scotti, un prime time con i campioni del programma.

Non mancano programmi musicali: nel 2025 e nel 2026 sono stati prolungati gli eventi musicali con Il Volo, che si sono rivelati un successo. E non mancano speciali a Laura Pausini, Andrea Bocelli, Annalisa, Vasco Rossi e i Pooh. Le Iene, invece, è stato confermato, ma non solo: si aggiungono, quindi, Le Iene Inside e Iene Show, ben due declinazioni.

Fiction Mediaset 2024/2025

“Lavoriamo alla scrittura di questo reboot dei Cesaroni da un anno. Non vogliamo rovinarne il ricordo”. L’intento, come ha spiegato Daniele Cesarano, è di onorare una delle fiction più seguite di Mediaset. Tante quelle attese, come Fratelli Corsaro, Viola come il mare 3, Storia di una famiglia perbene 2, Maria Corleone 2, Il Patriarca 2 e molto altro. Un parterre ricco in previsione della nuova stagione televisiva, che si preannuncia elettrizzante.