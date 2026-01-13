Fiorello a La Pennicanza, la telefonata di Pier Silvio Berlusconi: “Chi ti credi di essere?”

A "La Pennicanza" continua il botta e risposta surreale tra Fiorello e Giorgia Meloni. E arriva la telefonata inverosimile di Pier Silvio Berlusconi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di martedì 13 gennaio de La Pennicanza e come sempre c’è stato un intervento clamoroso, quello di Giorgia Meloni. Ma non è l’unica cosa di cui discutere. Infatti, in questo inizio anno si stanno definendo intrecci amorosi, o presunti tali, davvero inaspettati. Il gossip è tutto puntato su Rocio e Iannone, mentre l’ex di lui, Elodie, fa coming out.

Fiorello, la (finta) chiamata di Giorgia Meloni

Continua il surreale (finto) botta e risposta tra Fiorello e Giorgia Meloni. Nella puntata de La Pennicanza di lunedì lo showman ha promesso di assumere la Premier ma “in nero”. Adesso arriva la chiamata fake di Giorgia Meloni: “Ciao Rosario, visto il grande successo delle battute di ieri, te ne ho mandate altre”, esordisce la voce della Presidente del Consiglio.

E parte a raffica: “Qual è la barzelletta più corta del mondo? Il PD”; “Perché Salvini parla da uomo, da padre, da lombardo e da ministro? Perché ha fatto la separazione delle carriere”; “Che differenza c’è tra Il Signore degli Anelli e la Schlein primo ministro? Nessuna, sono entrambi dei fantasy”. Poco dopo arriva un nuovo audio: “Rosario scusa, ma per caso Salvini ti ha mandato qualcosa oggi?”.

La risposta dello showman è immediata: “No, ma pare che anche la Schlein voglia lavorare con voi… mi è arrivato un messaggio: ‘Ciao, sono Elly Schlein. Se adesso mi vedete sempre col broncio è perché la Meloni mi fa girare le palle… ma a scuola ero divertente. Una volta ho detto che non avevo fatto i compiti, invece li avevo fatti. Sono così… tutta matta’”.

Fiorello passa poi all’attualità romana: “Da oggi hanno alzato i limiti di velocità: in centro si potrà andare a 30 all’ora. Prima si andava a 15, 20… adesso 30!”. Il commento si intreccia con i titoli sullo sciopero dei taxi: “‘Taxi in sciopero a Roma per 24 ore, rischio caos per il corteo da Fiumicino’, ci sarà un serpentone di taxi da Fiumicino fino alla Bocca della Verità che, quando finalmente arriverà, chiederà: ‘Posso pagare col POS?’. E lì finirà il corteo”.

Fiorello, l’indiscrezione su Rocio e Iannone

Spazio anche al gossip: “Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, nuovo amore dopo la fine della storia con Elodie? Fuga romantica in un resort di lusso frequentato da Belén” e Fiorello commenta: “A Iannone una moto gliela darei… magari si calma. Ma anche Rocío: più che chiodo scaccia chiodo, qui sta scacciando direttamente un ferramenta”.

Fiorello, la telefonata di Pier Silvio Berlusconi

Non manca infine la satira sul mondo della televisione. “Ieri abbiamo attaccato Mediaset e qualcuno si è arrabbiato”, introduce Fiorello, dando il via alla telefonata inverosimile di Pier Silvio Berlusconi: “Buongiorno ragazzi. Voglio dire giusto due cose. Ieri ho sentito quello che avete detto in puntata: ci avete attaccati in maniera pretestuosa, con parole inaccettabili rivolte alla nostra azienda. Io sono senza parole. Chi ti credi di essere? Con questo chiudo. Ho detto tutto”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 14 gennaio alle 13.45 su RaiRadio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.