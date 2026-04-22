Fiorello a La Pennicanza ci (ri)prova con Giorgia Meloni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza mercoledì 22 aprile e a tenere banco questa volta sulle notizie di politica che coinvolgono Giorgia Meloni. Lo showman ci prende gusto dopo che il Presidente del Consiglio gli ha mandato un vocale di saluto qualche giorno fa e ne approfitta per ricontattarla, ma per il momento senza ottenere risposta. Ma ecco cosa è accaduto in diretta durante la trasmissione odierna.

Fiorello contatta Giorgia Meloni

Dopo la frecciatina piccante, nella nuova puntata de La Pennicanza Fiorello entra quindi subito nel vivo della polemica sugli insulti arrivati da un conduttore russo al Presidente del Consiglio: “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia… ci manca solo il Vaticano!”, esordisce lo showman.

“È come se in Italia Marco Liorni dicesse ‘Putin sei una me**a’ o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia!”. Passa poi a leggere finti titoli di agenzia: “La prima reazione della Meloni è stata: ‘Pensavo fosse un programma de La7’”. E ancora: “Insulti in un programma russo alla Meloni, lo hanno fatto all’interno di un programma di propaganda che si chiama La Putinanza”.

Lo showman prova quindi a coinvolgere direttamente la premier: “Le ho mandato un vocale per farmi mandare un insulto di risposta… ma non può rispondermi ora, ha il Consiglio dei Ministri!”. Una mossa geniale quella di Fiorello, perché – svela lui – “così ci riprendono tutte le agenzie”.

Fiorello, le proteste di un improbabile Bruno Vespa

Subito dopo il video di un improbabile Bruno Vespa che risponde alle accuse: “Solovyov, lei è un figlio di Putin. Se la prende con Giorgia perché è una donna! Le mando Al Bano sotto la finestra alle 3 di notte. La riempio di parolacce in libertà! Ora mandate questo video in Russia!”. E Fiorello commenta: “Adesso mandate l’ambasciatore italiano a dire che non è un insulto… è intelligenza artificiale!”.

Il video, generato con l’AI, viene postato sul profilo Instagram di Fiorello ed è già virale. Ma anche se è finto, qualcuno è perfettamente d’accordo con quello che dice Bruno Vespa fake e commenta: “Caro BRUNO, HAI VERAMENTE RAGIONE👏👏👏👏👏✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️, IMBARAZZANTE LA RUSSIA DI PUTIN😡😡😡😡”.

A sorpresa arriva anche l’intervento di un inverosimile Ignazio La Russa: “Sono il Presidente del Senato, interrompo democraticamente il programma. Dobbiamo riportare serenità tra Russia e Italia e tenere i due paesi sotto l’insegna del reciproco rispetto… Solovyov sei una testa di mi**ia! Prova a dirle a me queste cose: arriviamo io, i miei figli e i miei nipoti, Geronimo, Apache, Agamennone, Vercingetorige e invadiamo la Russia in sei minuti! Se ti prendo uso la tua testa come pennello e scrivo sui muri del Cremlino ‘Putin comunista’”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 23 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.