Sei una pet mom? Scopri come celebrare la Festa della Mamma con il tuo animale tra coccole, attività speciali e consigli degli esperti

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123RF Giovane donna con il proprio cane

Il rapporto fra esseri umani e animali è molto cambiato e diventato quasi simbiotico: vengono considerati veri e propri figli a quattro zampe. Negli ultimi anni il termine pet mom, infatti, è entrato sempre più nel linguaggio comune e la Festa della Mamma rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare un legame davvero speciale.

Molte persone considerano il proprio cane, gatto (e non solo) parte integrante della famiglia e instaurano un legame emotivo profondo fatto di cura quotidiana, responsabilità e affetto reciproco. Secondo il Ministero della Salute la connessione uomo-animale può contribuire al benessere psicologico e relazionale delle persone, purché sia fondato sul rispetto e su un rapporto equilibrato. Gli IAA, Interventi Assistiti con gli Animali, comunemente conosciuti come pet therapy, si basano infatti su evidenze scientifiche che mostrano benefici nella gestione dello stress, della solitudine e della socializzazione.

Cosa vuol dire essere una pet mom

Essere una pet mom – tutto l’anno e non soltanto per la Festa della Mamma – non significa sostituire la maternità tradizionale, ma vivere un’esperienza affettiva autentica che comporta attenzione, empatia e presenza costante.

Gli animali domestici scandiscono le giornate, richiedono cure, educazione e tempo, creando spesso una routine emotiva molto intensa. Non sorprende quindi che molte persone scelgano di dedicare una giornata speciale anche al proprio compagno a quattro zampe.

La relazione con un animale domestico attiva dinamiche profonde. Diversi enti sanitari italiani sottolineano che la simbiosi uomo-animali può favorire il rilassamento, ridurre il senso di isolamento e migliorare la qualità della vita, soprattutto nei momenti di fragilità emotiva.

Gli esperti di zooantropologia — disciplina che studia la relazione fra le persone e gli animali — spiegano che il benessere nasce da una relazione rispettosa e consapevole, non dall’umanizzazione eccessiva. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ricorda infatti che il rapporto deve sempre garantire il benessere del quattro zampe e non trasformarsi in una forma di possesso emotivo. In questo equilibrio nasce il significato più autentico dell’essere pet mom: prendersi cura di un essere vivente rispettandone natura, bisogni e caratteristiche.

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Idee per celebrare la Festa della Mamma con il tuo pet

Se si ha un cane o un gatto abituato al guinzaglio e alle gite fuori casa, si può organizzare una giornata all’aria aperta: uno dei modi migliori per festeggiare è dedicare tempo di qualità al proprio animale. Una passeggiata più lunga del solito, in un parco pet friendly, o qualche ora nella natura possono trasformarsi in un momento prezioso per entrambi.

I veterinari e gli specialisti del comportamento animale ricordano che l’attività fisica e la stimolazione ambientale sono fondamentali per il benessere psicofisico degli animali domestici, no a caso è una delle attività primaverili maggiormente consigliate e praticate..

La Festa della Mamma può diventare anche un’occasione per rafforzare il legame attraverso il gioco. Sessioni di addestramento, giochi olfattivi o semplici momenti di coccole aiutano a migliorare la comunicazione tra due specie che parlano due lingue completamente diverse, ma riescono a capirsi.

Secondo numerosi studi sul comportamento animale, il rinforzo positivo favorisce fiducia e collaborazione, riducendo stress e ansia. Anche la qualità delle interazioni quotidiane incide significativamente sul benessere dell’animale.

La Festa della Mamma: regalarsi un ricordo speciale

Molte pet mom scelgono di celebrare la Festa della Mamma con un servizio fotografico insieme al proprio animale domestico oppure creando piccoli ricordi personalizzati, come album, impronte o accessori coordinati. Più che il valore materiale, conta il significato emotivo del momento condiviso.

Un altro modo significativo per dare valore a questa ricorrenza è aiutare gli esemplari in difficoltà. Donazioni a rifugi, volontariato o sensibilizzazione sull’adozione consapevole possono trasformarla in un gesto concreto di amore verso gli animali.

Celebrare senza antropomorfizzare

Festeggiare con il proprio animale è positivo, purché si evitino eccessi o atteggiamenti che non rispettino la natura dell’animale stesso. Gli esperti ricordano che cani e gatti non sono “bambini pelosi”, ma specie con bisogni specifici. L’affetto autentico passa anche attraverso la capacità di comprenderli davvero.

Il Ministero della Salute evidenzia infatti che la relazione uomo-animale deve evitare l’antropomorfizzazione, cioè l’attribuzione agli animali di caratteristiche esclusivamente umane. Essere una pet mom oggi significa soprattutto costruire una relazione sana, empatica e rispettosa. E forse è proprio questo il senso più bello della Festa della Mamma: celebrare ogni forma di cura autentica, responsabilità e amore quotidiano.

Fonti bigliografiche

Problemi bioetici correlati agli interventi assistiti con gli animali – Comitato nazionale per la bioetica;

Interventi assistiti con gli animali (IAA) – pet therapy – Regione Piemonte;

Attività, educazione e terapie assistite con gli animali – Ministero della Salute