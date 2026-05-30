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Chi vive con un felino, magari un po’ più esigente rispetto ad altri suoi simili, conosce bene la scena: si versa l’umido nella ciotola, il gatto arriva immediatamente, mangia con entusiasmo per qualche minuto e poi non finisce il cibo: si allontana lasciando metà porzione intatta.

Dopo un po’ di tempo, magari mezz’ora o un’ora dopo, torna a mangiare qualche altro boccone. Oppure, ancora più curioso, ignora completamente quanto rimasto, ma mostra improvvisamente interesse non appena viene aperta una nuova confezione.

Per anni molti proprietari hanno interpretato questo comportamento come un semplice segnale di sazietà. Il pensiero comune era: il pet ha mangiato quanto basta e poi si è fermato perché pieno. Una nuova ricerca, pubblicata nel 2026 sulla rivista scientifica ScienceDirect.com – Physiology & Behavior , invece, suggerisce una spiegazione molto diversa e dimostra come il fenomeno sarebbe legato soprattutto all’olfatto.

Secondo gli autori dello studio, infatti, i felini spesso non smettono di mangiare perché sazi, ma perché il loro cervello si abitua rapidamente all’odore del cibo. In altre parole, il pasto perde progressivamente attrattiva dal punto di vista sensoriale, anche quando l’animale avrebbe ancora fame e voglia di continuare a nutrirsi.

I gatti e il mistero della ciotola sempre mezza piena

I ricercatori dell’Università di Iwate, in Giappone, hanno cercato di comprendere un comportamento che molti veterinari e comportamentalisti osservano da tempo. Quello per il quale il gatto non finisce il cibo nella ciotola quasi mai. Tende, invece, a consumare numerosi piccoli pasti distribuiti durante la giornata.

Questa caratteristica distingue nettamente i felini dai cani. Mentre questi ultimi, discendenti da predatori abituati a consumare grandi quantità di cibo quando disponibili, sono portati a mangiare porzioni abbondanti, i felini mantengono un modello alimentare frammentato che ricorda quello dei loro antenati selvatici.

L’ipotesi tradizionale attribuiva questo comportamento a meccanismi fisiologici di sazietà. Tuttavia gli studiosi hanno osservato che spesso i gatti interrompono il pasto molto prima di aver assunto una quantità significativa di cibo. Da qui la domanda: se non sono realmente pieni, perché smettono di mangiare?

L’esperimento che ha cambiato prospettiva: finalmente la risposta

Per trovare una risposta, i ricercatori hanno coinvolto 12 gatti domestici sani, di età compresa fra i tre e i 15 anni. Gli animali sono stati sottoposti a una serie di prove alimentari controllate, progettata per separare gli effetti della fame da quelli degli stimoli sensoriali.

Il primo risultato è stato sorprendente. Dopo un digiuno di 16 ore, un intervallo sufficiente a generare un forte stimolo alimentare, la maggior parte dei gatti non ha consumato l’intera porzione disponibile.

Nonostante la fame accumulata durante la notte, molti soggetti hanno scelto volontariamente di interrompere il pasto prima di terminare il cibo. Questo dato da solo mette in discussione l’idea che la cessazione del pasto sia determinata esclusivamente dalla sazietà.

Quando l’odore diventa ‘noioso’ e poco appetibile

La parte più interessante dello studio riguarda il ruolo dell’olfatto nel gatto che non finisce il cibo e lo lascia all’interno della ciotola. Gli scienziati hanno sottoposto i gatti a sei sessioni consecutive di alimentazione. In alcuni casi veniva presentato sempre lo stesso alimento; in altri venivano proposti cibi differenti.

Quando la pappa rimaneva identica a ogni sessione, l’assunzione diminuiva progressivamente. I felini mangiavano sempre meno a ogni esposizione successiva.

Secondo i ricercatori, questo fenomeno è dovuto a un processo chiamato “abituazione olfattiva”. Il cervello, esposto ripetutamente allo stesso odore, riduce gradualmente la risposta a quello stimolo. L’aroma del cibo perde quindi parte della sua capacità di motivare il comportamento alimentare.

È un meccanismo ben documentato anche negli esseri umani. Basti pensare a quando un profumo intenso diventa quasi impercettibile dopo alcuni minuti oppure un alimento molto appetitoso perde parte del suo fascino durante il consumo. Nei gatti questo processo sembra avere un’influenza particolarmente importante quando si parla di alimentazione.

Basta un nuovo odore per riaccendere l’appetito?

La scoperta forse più affascinante riguarda ciò che accade quando viene introdotto uno stimolo nuovo. I ricercatori hanno osservato che l’appetito dei gatti aumentava immediatamente quando veniva presentato un alimento differente. Ma non sarebbe stato necessario cambiare davvero il cibo.

In alcuni esperimenti gli animali continuavano a mangiare esattamente lo stesso alimento, mentre veniva modificato soltanto l’odore percepito. Attraverso una particolare ciotola a doppio compartimento, i gatti potevano sentire il profumo di un altro cibo senza poterlo mangiare.

Il risultato è stato sorprendente: la sola presenza di un nuovo aroma era sufficiente a far aumentare nuovamente il consumo di cibo. In termini scientifici si parla di “disabituazione”, cioè il recupero dell’interesse verso uno stimolo grazie all’introduzione di una novità sensoriale. In sostanza, il cervello del gatto riceve una sorta di segnale di reset che riattiva la motivazione alimentare.

Perché i gatti sono così sensibili agli odori?

Il gatto non mangia? La risposta si trova probabilmente nella sua evoluzione. Il gatto non finisce il cibo nella ciotola perché è un predatore solitario, specializzato nella cattura di piccole prede. In natura non consuma grandi pasti occasionali, ma numerose prede distribuite durante la giornata: roditori, piccoli uccelli, rettili e insetti.

Ogni preda possiede caratteristiche olfattive differenti. Dal punto di vista evolutivo, mantenere una forte sensibilità alle variazioni degli odori poteva rappresentare un vantaggio, aiutando l’animale a individuare nuove opportunità alimentari e a mantenere elevata l’attenzione verso l’ambiente circostante. Questo potrebbe spiegare perché una dieta estremamente monotona risulti meno stimolante per molti gatti domestici.

Se il gatto non mangia non significa che sia viziato

Molti proprietari interpretano il rifiuto del cibo come un capriccio. Quando il gatto smette di mangiare e poi si mostra interessato a una nuova lattina appena aperta, si pensa spesso che stia cercando di ottenere qualcosa di più gustoso.

La ricerca suggerisce una lettura differente. Il comportamento potrebbe non essere una scelta consapevole o una forma di manipolazione, ma una conseguenza automatica dei meccanismi neurologici che regolano la percezione degli odori e la motivazione alimentare.

In altre parole, il gatto non starebbe necessariamente giudicando il cibo come cattivo. Potrebbe semplicemente aver perso interesse per uno stimolo olfattivo diventato troppo familiare.

Cosa vuol dire per chi vive con un gatto

I risultati dello studio potrebbero avere implicazioni pratiche interessanti. Innanzitutto aiutano a comprendere perché molti gatti preferiscano consumare piccoli pasti frequenti piuttosto che una singola grande porzione. Questo comportamento sembra essere profondamente radicato nella loro biologia e non rappresenta necessariamente un problema.

Inoltre suggeriscono che la varietà sensoriale potrebbe avere un ruolo importante nel mantenere elevato l’interesse verso il cibo. Non significa cambiare continuamente dieta senza criterio, ma comprendere che l’esperienza alimentare del gatto è fortemente influenzata dall’olfatto.

Gli autori della ricerca sottolineano come l’odore, da solo, sia stato in grado di modificare il comportamento alimentare. Questo evidenzia quanto il senso dell’olfatto sia centrale nelle decisioni che il felino prende davanti alla ciotola.

Una nuova visione del comportamento alimentare

Lo studio giapponese offre una prospettiva innovativa su uno dei comportamenti più comuni e meno compresi dei gatti domestici. Per decenni si è pensato che l’interruzione del pasto fosse principalmente il risultato della sazietà fisiologica. Le nuove evidenze indicano invece che il cervello integra continuamente informazioni sensoriali, soprattutto olfattive, per decidere se continuare o meno a mangiare.

La prossima volta che il proprio gatto lascerà metà della cena nella ciotola, quindi, la spiegazione potrebbe non essere legata a uno stomaco già pieno e soddisfatto. Potrebbe semplicemente essersi abituato all’odore del cibo. E se pochi minuti dopo tornerà improvvisamente interessato davanti a una nuova confezione appena aperta, non starà necessariamente facendo il difficile. Secondo la scienza, il suo cervello potrebbe semplicemente essere stato conquistato da una nuova esperienza olfattiva.

Fonti bibliografiche

Olfactory habituation and dishabituation dynamically regulate feeding motivation in domestic cats – ScienceDirect.com