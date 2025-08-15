Sfama (e coccola) i tuoi pets anche quando non ci sei con il distributore di cibo smart

Vuoi garantire cibo fresco per il tuo animale anche quando non ci sei? La soluzione è un distributore per crocchette intelligente.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos dispenser cibo cani e gatti

Il distributore di cibo smart per cani e gatti è la soluzione perfetta per garantire cibo fresco al tuo animale anche quando non ci sei. Un accessorio imperdibile, con tantissime funzioni, che ti consentirà di monitorare l’alimentazione del tuo pet (o dei tuoi pets) senza pensieri e anche a distanza, semplicemente con lo smartphone.

I migliori distributori di cibo per cani e gatti

Partiamo da uno dei distributori di cibo per cani e gatti più amato su Amazon, con ottime recensioni e un prezzo piccolo. Costa infatti appena 40 euro con lo sconto e promette grandi prestazioni. Puoi controllarlo tranquillamente da remoto con l’applicazione Smart Life, modificando il programma di alimentazione ogni volta che vuoi e monitorando i pasti del tuo amico a quattro zampe in qualsiasi momento. La batteria ha una durata sino a 180 giorni, inoltre è possibile registrare un messaggio di ben 10 secondi per richiamare il cane o il gatto al momento del pasto. In questo modo potrà ascoltare una voce familiare anche quando sei lontano, sentendosi rassicurato.

Le crocchette restano fresche grazie alla presenza di un sacchetto essiccante integrato e ad un rotore sigillato. Il sistema aiuta a impedire l’ingresso di insetti, mentre il coperchio a scatto rende impossibile che il dispenser venga aperto o ribaltato da tuo cane o gatto.

Hai un cane e un gatto oppure due gatti o due cani? Allora quello che fa per te è il distributore di cibo con doppia ciotola, per consentirgli di mangiare insieme. Il dispenser ha una capacità di ben 7 litri, consentendo ai tuoi pets di avere sempre a disposizione da mangiare. Le ciotole sono distanti 48 centimetri, in questo modo gli animali potranno mangiare senza disturbarsi e non si contenderanno il cibo. Il serbatoio è smontabile singolarmente per una pulizia più accurata, mentre le ciotole in acciaio inossidabile si possono lavare in lavastoviglie.

Distributore di cibo per animali con due ciotole Distributore di cibo doppio ideale se hai due pets

Quando sei fuori casa vorresti osservare il tuo gatto o cane mentre mangia per essere sicura che va tutto bene? Su Amazon puoi trovare il distributore per cibo con telecamera integrata. Ha un prezzo leggermente più alto dei modelli standard – circa 100 euro -, ma puoi pagarlo di meno usufruendo del coupon di 10 euro su Amazon e dei numerosi sconti messi a disposizione dalla piattaforma.

La videocamera ha un ampio angolo di visione e funziona anche al buio per vedere chiaramente sempre il tuo animale domestico. L’app collegata inoltre permette di monitorare in tempo reale l’utilizzo del dispenser, salvando i video in caso di necessità. In più puoi registrare note audio per il cane o il gatto quando sei lontano, ma anche impostare uno dei vari programmi di alimentazione.

Offerta Distributore di cibo per cani e gatti automatico con telecamera Distributore di cibo per animali con audio e video per visione notturna

Per programmare sino a 10 pasti al giorno c’è il distributore di cibo per cani e gatti PetKit, progettato per garantire la massima freschezza per il cibo del tuo cane o gatto. Il coperchio superiore dell’alimentatore infatti è progettato con una particolare guarnizione in gomma che consente di prevenire l’umidità e la muffa. La ciotola in acciaio inox permette di garantire la salute dell’animale, mentre le parti sono tutte smontabili e lavabili, per questo non è necessario preoccuparsi per la presenza di residui di cibo.

Offerta Distributore di cibo per cani e gatti PetKit Distributore di cibo per animali con sistema salva freschezza

Infine chiudiamo questa selezione con una combo che ci sembra perfetta: distributore per cibo di cani e gatti con fontanella per l’acqua. Costa appena 60 euro e ti permette di creare il kit perfetto per garantire ai tuoi pets acqua fresca e cibo per tutto il giorno, senza pensieri.