Questo collare è la soluzione geniale per calmare i tuoi pets in ogni situazione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La soluzione geniale per calmare il tuo pets all’istante? Un collare calmante che, grazie a sostanze particolari, aiuta a placare lo stress e a ridurre paura e comportamenti distruttivi. Una visita dal veterinario, un viaggio in auto, un trasferimento, l’arrivo di un altro animale in casa, sono tantissime le situazioni in cui cani e gatti possono subire un forte stress. Spesso gli animali reagiscono mordendo o graffiando i mobili, urinando in casa oppure abbaiano o miagolando di continuo. Tutti comportamenti che indicano la presenza di un disagio e che è fondamentale non sottovalutare. Il collare calmante può rivelarsi una buona soluzione per aiutare il tuo pet a stare meglio e sentirsi più sereno.

I migliori collari calmanti per cani e gatti

Partiamo da uno dei collari calmanti più apprezzati su Amazon, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta del collare calmante ai feromini, realizzato in gomma plastica, sicuro ed efficace. Aiuta a rilassare e calmare l’animale in pochissimo tempo, senza creare dipendenza e senza pericoli. La lunghezza è regolabile e permette di usare il collare per cuccioli o cani adulti a seconda delle esigenze. In più impermeabile e consente al cane o al gatto di giocare anche sotto la pioggia, sporcarsi o lavarsi in totale sicurezza e senza perderne l’efficacia.

Il potere calmante dura ben 60 giorni e consente di aiutare l’animale a calmarsi in situazioni che potrebbero provocare ansia, come visite veterinarie o viaggio, aiutando anche a ridurre comportamenti dannosi come abbaiare eccessivo, graffiare o distruggere oggetti.

Collare calmante per cani 2 pezzi Collare per pets regolabile e anti ansia con feromoni

Ottimo per ridurre i problemi comportamentali, il collare Beaphar è a base di valeriana. Si tratta della soluzione migliore per risolvere i problemi legati a marcatura territoriale o graffiatura delle superfici. L’effetto prolungato inoltre permette di alleviare gli stati di agitazione nell’animale dovuti a situazioni particolarmente stressanti. L’efficacia è comprovata e dura sino a 4 settimane consecutive. La fibbia di sicurezza impedisce al cane o al gatto di togliere il collare che è, ovviamente, regolabile in base alle misure del collo.

Collare calmante alla valeriana Collare per pets contro stress e problemi comportamentali

Regolabile, facile da indossare e confortevole, il collare calmante Selcouth Yyds è ottimo per ridurre l’aggressività di gatti ansiosi. Tutto grazie ad un mix di estratti vegetali che agiscono sul sistema nervoso dell’animale, calmandolo. Lavanda, citronella e camomilla sono il segreto per rendere il tuo pet più sereno e felice.

Offerta Collare calmante con estratti vegetali Collare per pets regolabile, facile da indossare e confortevole

Vuoi provare il potere del collare calmante e non spendere tanto? Allora su Amazon puoi trovare ottime soluzioni. Come il collare Surglam che costa appena 5 euro. Chi l’ha provato lo trova bello esteticamente, ma soprattutto efficace, in particolare per aiutare cani e gatti ad affrontare lunghi viaggi, situazione in cui lo stress può prendere il sopravvento.

Offerta Collare calmante Surglam Collare per pets anti-ansia e impermeabile

Troviamo infine il collare calmante Menforsan, ideale per ridurre stress e ansia nei gatti, riducendo i comportamenti aggressivi. A base di valeriana, questo collare è adatto a tutte le razze di gatto e a tutte le età. Per usarlo e regolarlo ti basterà toglierlo dalla busta protettiva, srotolarlo e tirare la linguetta verso il basso. A questo punto non dovrai fare altro che tagliare l’eccesso, dopo averlo sistemato intorno al collo dell’animale.

Collare calmante Menforsan Collare per pets anti-ansia e impermeabile