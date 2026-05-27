Fiorello a La Pennicanza è messo a dura prova: “Ormai stiamo morendo”

Le temperature bollenti abbattono anche Fiorello: "Fa talmente caldo che si sono risciolti i Maneskin!". E a "La Pennicanza" spoilera J-Ax

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati in radio per la puntata di mercoledì 27 maggio de La Pennicanza. La discussione verte tutta sulla stretta attualità, tra il caldo record e la nuova Ferrari Luce. Anche se c’è spazio per un nuovo spoiler musicale. Questa volta la “vittima” è J-Ax.

Fiorello si scioglie, vittima del caldo estremo

Fiorello apre dunque la puntata del La Pennicanza con il caldo record che attanaglia l’Italia negli ultimi giorni. Anche lui non ce la fa, le alte temperature lo mettono a dura prova: “C’è un caldo estremo, ormai si muore – dice lo showman -. Fa talmente caldo che si sono risciolti i Maneskin!”.

Ma non è solo il caldo a mettere in ginocchio lo showman, infatti gli si è rotto un dente e la parte spezzata gli graffia la guancia. Ma non ha tempo di andare dal dentista.

Fiorello, ironia sulla Ferrari elettrica

A prendersi la scena è quindi uno degli argomenti più discussi delle ultime ore, il lancio della nuova Ferrari elettrica ‘Luce‘: “Non pensavo destasse tutto questo sdegno e scalpore. Ma hanno ragione, io mi schiero con Luca Cordero di Montezemolo. Diciamolo: è bruttina! Il cavallino secondo me è scappato… poi, cosa fa della Ferrari la Ferrari? La carrozzeria? Gli specchietti retrovisori? Le gomme? No, il motore e il suo rumore. Invece no, qui apri e trovi una pila gigante!”.

C’è tempo anche per la solita surreale telefonata con il Presidente Mattarella, tra i primi a sedere sulla nuova Ferrari: “Ho dovuto fare una faccia accondiscendente davanti a Elkann, ma non potevo credere ai miei occhi e alle mie orecchie. Ho fatto due testacoda nel cortile del Quirinale nel silenzio più assoluto, neanche la soddisfazione di una sgasata… sembrava di stare su una pista giocattolo. Mi hanno chiesto anche di metterla in carica, ho sentito subito i contatori del Quirinale girare vorticosamente: manderò a loro la bolletta, non avete idea di quanto costi!”.

Fiorello, elogio a De Gregori e spoiler del singolo di J-Ax

Seguono parole di elogio da parte dello showman per Francesco De Gregori, in seguito ad alcune sue recenti dichiarazioni: “Ha detto ‘non credo di poter dare lezioni su Gaza o sull’Iran e non le voglio nemmeno prendere da un cantante o da una persona di cinema’. Incredibile, 92 minuti di applausi!”. Poi, la politica interna e le manovre in vista delle Comunali: “Fratelli d’Italia apre a Calenda. Arianna Meloni invece chiude a una sua candidatura nella Capitale: ‘Me lo ha consigliato Gualtieri, meglio non fare il sindaco finché c’è Fiorello in radio!’”.

Spazio infine alla grande musica con uno spoiler esclusivo: Fiorello manda il nuovo singolo di J-Ax, “Hippy ya yo (però anche no)”, in anteprima assoluta con due giorni di anticipo rispetto alla data di lancio. Esattamente come era successo qualche tempo fa a Jovanotti e Alfa. Sta ormai diventando un’abitudine a La Pennicanza.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 28 maggio alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.