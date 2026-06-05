Fiorello chiude La Pennicanza. Si scomoda anche Al Bano: “Non te ne andare”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Fiorello

Cala il sipario su La Pennicanza. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata di stagione venerdì 5 giugno, salutando tutti i protagonisti, veri o finti, della loro trasmissione. È persino intervenuto Al Bano, proprio quello di Cellino San Marco, con un videomessaggio per complimentarsi e chiedere allo showman di non andarsene.

Sul destino de La Pennicanza, Fiorello ha già fatto chiarezza nelle scorse puntate, confermando che l’anno prossimo lui e Biggio torneranno, ma per il momento ancora non c’è una data sicura.

Fiorello, La Pennicanza chiude: che malinconia

Dunque, gran finale per La Pennicanza. Durante la puntata Fiorello ha salutato il pubblico con il consueto mix di satira politica, imitazioni fulminanti e l’affetto dei grandi ospiti della trasmissione. Ma non è mancato già un pizzico di nostalgia, sottolineata dalla scelta della colonna sonora che ha compreso brani tipo La lontananza. Insomma, Fiorello e Biggio già mancano al loro pubblico, per niente contento di non ritrovarli quotidianamente con le loro divertenti gag.

Qualcuno scrive su Instagram: “VI AMIAMO ❤️❤️❤️❤️ GRAZIE DI TUTTO” e “non vedo l’ora che TORNATE🥹🥹🥹🥹🥹🥹”. “Tornate presto! Vi aspettiamo ! Grazie”; “Ci mancherete!😍”; “Grazie ragazzi buona estate…..tornate presto💕👏”.

Fiorello saluta tutti

I saluti istituzionali si aprono con l’irresistibile imitazione del Presidente Mattarella: “Non potevo perdermi l’ultima puntata. Nonostante i successi conseguiti… non vi riceverò però al Quirinale, perché a tutto c’è un limite – dice, per poi lasciarsi andare a un esilarante fuori onda -. Finalmente ce li siamo levati dalle p…!”.

Segue l’imitazione di Mark e Jannik Sinner, quindi quella del Camerlengo del Santo Padre: “Vi auguro una buona estate, se siete in vacanza vigilo su di voi… una domanda, avete biglietti per il concerto di Cremonini?”.

Fiorello, il messaggio del vero Al Bano

Non solo imitazioni, perché in puntata ci sono anche omaggi veri, come quello di Al Bano: “Fiorello, non te ne andare, non ci lasciare orfani di tanto benessere spirituale, umano e artistico!”.

Dopo tante gag, a telefono interviene a sorpresa anche il vero Roberto Fico, che ironizza sulla sua celebre imitazione: “Ma la Campania si trova in Basilicata? Come sto? Bene, ma ho un problema… ma chi vi ha autorizzato ad andare in vacanza? Grazie per questi mesi, adesso ci lasciate soli… io vi ascoltavo, certo che vi ascoltavo!”.

Fiorello, quando torna La Pennicanza

In chiusura, il futuro del programma: “Torneremo? Sì, non so quando, se a gennaio, a dicembre, febbraio… dipende. Abbiamo iniziato con i Cinque Minuti di Bruno Vespa, sembra passato un secolo… ma se torniamo ci riprendiamo i Cinque Minuti di Bruno Vespa!”. E sulla scia della nostalgia, insiste Fiorello: “Non ci saremo più”, provocando Biggio a compiere gesti scaramantici. Mentre intanto tutto resta sospeso.