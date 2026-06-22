Chi sono i tentatori di Temptation Island 2026 (e dove li abbiamo già visti)

Un ex concorrente di Ilary Blasi e un tronista di U&D: chi sono i tentatori di Temptation Island 2026.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Il 24 giugno 2026 parte la nuova edizione di Temptation Island con le coppie che, ancora una volta, si metteranno alla prova per scoprire se il loro è amore vero. Fra i protagonisti di questa edizione ci sono, ovviamente, i tentatori, molti dei quali sono noti al grande pubblico.

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2026

Il tentatore più conosciuto, sbarcato nel resort di Temptation Island 2026, è senza dubbio Massimiliano Mollicone, ex tronista di Uomini e Donne originario di Nettuno. Nel 2021 prese parte allo show di Maria De Filippi, scegliendo la corteggiatrice Vanessa Spoto, da cui si separò poco dopo la fine della trasmissione.

Troviamo poi Danilo Mileto, conosciuto per aver preso parte, insieme al fratello Fabrizio, al programma The Couple condotto da Ilary Blasi e chiuso in anticipo a causa degli ascolti deludenti. Classe 1992, è laureato in Scienze Economiche e lavora nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bari.

Troviamo poi Andrea Turino, Dimitri ed Enrico Molinari. Quest’ultimo è conosciuto per aver partecipato a Uomini e Donne Over come corteggiatore, cercando di rubare il cuore della dama Agnese De Pasquale.

Sono invece conosciuti sui social, grazie a profili in cui parlano delle loro passioni, Emanuele Lescarini, che è nato a Firenze e lavora come modello a Roma, ma anche Fabio Fabbri, nutrizionista e personal trainer originario di Rimini, e Manuel Marano atleta napoletano, con una grande passione per gli sport estremi.

Completano la lista dei tentatori di Temptation Island 2026, Lorenzo Andreozzi, Luca Sparapani, Lorenzo Ferrari, ma anche Marco Fata, che viaggia per il mondo, e Giorgio Baglieri, di professione mental coach e tik toker.

Le coppie di Temptation Island 2026

Saranno loro a mettere alla prova la fedeltà e l’amore delle coppie che hanno scelto di partecipare allo show condotto da Filippo Bisciglia. Sono sette le coppie che sono state selezionate per lo show.

Gabriele e Sara, insieme da sei anni e mezzo, in crisi perché lei si sente troppo sotto pressione. “Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è per questo che arrivo sempre a lasciarlo”, ha spiegato la ragazza nel video di presentazione.

Francesca e Danilo sono fidanzati da quattro anni e hanno scelto di partecipare per fugare l’ombra del tradimento. “Una ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su una chat di incontri”, ha svelato lei.

Giovanni e Sabrina sono fidanzati da sei anni e convivono, ma a dividerli è la mancanza di fiducia e qualche distrazione di troppo che li ha portati a separarsi più volte.

Soraya e Cristian invece hanno deciso di scrivere a Temptation Island 2026 perché Soraya non è sicura dei sentimenti del suo fidanzato. “L’intimità è calata e Cristian non condivide nulla delle mie passioni – ha confessato -. Io voglio uscire con le mie amiche, voglio andare ballare, mentre il suo massimo divertimento sono le sagre di paese”.

Bernadette e Diamante sono legati da 16: lei vorrebbe sposarsi, lui invece tentenna. “Mi aspetto che dopo questa esperienza si decida a fare il passo altrimenti saremo costretti a separarci”, ha chiarito la ragazza.

Andrea e Iris sono fidanzati da tre anni e a contattare lo show è stata Iris che ha scoperto alcune chat del fidanzato con delle ragazze. “Sono certa che lui mi abbia tradita e continui a farlo – ha detto -. Nonostante io sia innamorata mi domando se questo è quello che merito nella vita”.

Storia simile per Alessandra e Rosario. Lei si è trasferita a Napoli per amore, ma ha scoperto che lui conduceva una doppia vita. “Voglio capire se questa relazione ha davvero un futuro”, ha concluso.