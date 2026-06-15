Alessandra e Rosario a Temptation Island 2026: “Mi ha tradita. Io mi sono trasferita per lui”

Temptation Island 2026 ha una nuova coppia: Alessandra e Rosario entrano nel cast del reality con una storia in cui la fiducia sembra essersi incrinata

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Filippo Bisciglia

Alessandra e Rosario arrivano a Temptation Island 2026 con una relazione segnata da una ferita difficile da rimarginare. Sono la settima coppia annunciata del reality show e la loro sembra non trattarsi di una semplice crisi passeggera, ma di una fiducia messa seriamente alla prova: Alessandra ha scoperto che Rosario, durante la loro storia, aveva intrattenuto un’altra relazione. Nonostante tutto, ha deciso di restare al suo fianco, lasciando Milano e trasferendosi a Napoli per costruire un futuro insieme. Oggi, però, si chiede se quella scelta sia stata davvero quella giusta.

Alessandra e Rosario a Temptation Island 2026

Sono fidanzati da due anni e otto mesi e oggi convivono a Napoli, ma la storia della settima coppia annunciata di Temptation Island 2026 sembra poggiare su fondamenta ancora fragili. Alessandra, 26 anni, è originaria di Milano e proprio da lì è partita la decisione più difficile: lasciare la sua città per trasferirsi accanto a Rosario.

Una scelta importante, di quelle che si fanno quando si crede davvero in un amore. Peccato che, nel loro caso, a complicare tutto ci sia stato un tradimento scoperto e mai superato del tutto. Nel video di presentazione del programma, Alessandra ha spiegato di aver scritto lei a Temptation Island perché dopo quanto accaduto la serenità di coppia è diventata quasi impossibile.

“Rosario mi ha tradita”, ha raccontato. A rendere la vicenda ancora più delicata è un particolare che non è passato inosservato: mentre lei viveva a Milano, lui avrebbe avuto anche un’altra ragazza a Napoli.

Il tradimento di Rosario e la scelta di Alessandra

Il punto più delicato della loro storia è proprio questo: Alessandra non se n’è andata. Anzi, nonostante la delusione, ha deciso di provare a ricostruire il rapporto trasferendosi a Napoli. Ha lasciato la famiglia, il lavoro, le abitudini di sempre e una quotidianità già costruita per dare una possibilità alla convivenza con Rosario.

Una scelta che oggi, però, si porta dietro dubbi sempre più difficili da ignorare. La ragazza vuole capire se ha fatto la scelta giusta o se, al contrario, ha sacrificato troppo per una relazione che non riesce più a farla sentire al sicuro. La gelosia, dopo una ferita del genere, è diventata inevitabile. E chi potrebbe biasimarla?

Temptation Island 2026 diventa così per lei una specie di prova finale: non solo per vedere come si comporterà Rosario davanti alle tentazioni, ma soprattutto per capire se il loro legame ha ancora qualcosa di sano su cui ripartire. Lui, dal canto suo, sembra vivere la situazione da un’altra prospettiva. Nel video di presentazione ha ammesso il peso del passato, ma ha anche lasciato intendere di sentirsi ormai prigioniero di una colpa che, secondo lui, sarebbe già stata pagata.

“Alessandra continua a non fidarsi di me”, ha detto, aggiungendo che la situazione li sta distruggendo come coppia. Parole che aprono un fronte interessante: lui vuole davvero recuperare oppure è stanco di essere messo continuamente sotto esame? La risposta arriverà davanti ai falò (e già sappiamo che ci terrà attaccati allo schermo).

Quando va in onda Temptation Island 2026

Oltre a loro, le altre coppie di questa edizione del reality dei sentimenti – almeno quelle annunciate – sono: Andrea e Iris, Bernadette e Diamante, Cristian e Soraya, Giovanni e Sabrina, Francesca e Danilo, Gabriele e Sara. Temptation Island 2026 andrà in onda a partire dal 24 giugno su Canale 5.