Beautiful, quanti uomini e mariti ha avuto Brooke Logan

Fonte: IPA Beautiful, Brooke Logan: tutti gli amori, i mariti e gli amanti (Ridge compreso)

Quanti uomini e mariti ha avuto Brooke Logan? Il personaggio interpretato da Katherine Kelly Lang detiene il primato del maggior numero di matrimoni celebrati sul piccolo schermo. Nel corso degli anni infatti la biondissima stilista è arrivata all’altare numerose volte, cercando di coronare il suo sogno d’amore. Con un “per sempre” che – purtroppo – non c’è mai stato e intrighi che persino i fan più accaniti della soap faticano a ricordare con più di novemila puntate.

Beautiful, Brooke Logan ieri e oggi

Era il 23 marzo del 1987 quando in tv andò per la prima volta in onda un episodio di Beautiful, segnando l’esordio di una delle telenovele più amate e seguite di sempre. La prima puntata dello show venne trasmessa in Italia nel 1990 e fu da subito un successo grazie, soprattutto, agli scandali scatenati dagli amori proibiti e dai matrimoni di Brooke Logan.

“Ricordo ancora il primo matrimonio con Ridge – ha raccontato l’attrice che interpreta Brooke in un’intervista a Entertainment Tonight – sulla spiaggia, a cavallo verso l’altare andando a galoppo e con un abito come Cenerentola. Fu davvero romantico e ho amato quel vestito. Sono stata molto di parte con quel vestito in particolar modo perché è stato il primo matrimonio di Brooke”.

Ma Ridge (interpretato inizialmente da Ron Moss) non è stato l’unico amore di Brooke. La bella Logan infatti è stata sposata anche con Eric Forrester, papà di Ridge, suo fratello Thorne Forrester, Nick e Bill Spencer.

Tutti i matrimoni di Brooke

Pochi lo ricordano, ma il primo amore di Brooke Logan è stato Dave Reed, timido poliziotto di quartiere che voleva sposarla. Ad annullare le nozze però sarebbe stato proprio Ridge, dopo l’incontro e il colpo di fulmine con Brooke a villa Forrester.

La love story dei due però avrebbe avuto vita breve a causa di una serie di ostacoli. Primo fra tutti una notte d’amore di Brooke con Eric, seguita da una gravidanza e dalle nozze fra i due dopo il divorzio di Eric da Stephanie, acerrima nemica della Logan. Da Eric, Brooke avrà due figli: Rick e Bridget, ma il loro amore terminerà presto.

Il matrimonio più iconico e famoso di Beautiful infatti rimane quello celebrato sulla spiaggia di Malibù fra Ridge e Brooke che, dopo essersi ritrovati, si giurano amore eterno in un modo romanticissimo. Peccato che il matrimonio verrà invalidato dopo la scoperta che Taylor, prima moglie di Ridge, è viva e non è deceduta come credevano tutti.

Fra gli amori di Brooke figura anche Grant Chambers, stilista della Forrester Creations e suo marito solo per pochi minuti. Anche queste nozze infatti, celebrate a bordo di una nave, verranno invalidate grazie all’intervento di Ridge, pronto a riconquistare la sua amata. Poco dopo Brooke, fingendosi incinta, riuscirà a sposare finalmente il giovane Forrester, impedendo il matrimonio con Taylor, in attesa di un figlio.

Non solo Eric, nella sua lunga carriera a Beautiful, Brooke è finita fra le braccia anche di un altro Forrester: Thorne, fratello di Ridge. Sposato per dimenticare lo stilista, ma incompatibile con la bella Logan, che lo lascerà presto. In seguito arriverà Whip Jones III, un dipendente della Forrester che sposerà Brooke per aiutarla a nascondere la relazione segreta con Deacon, marito della figlia Bridget, da cui aspetta Hope.

Anche questo matrimonio avrà vita breve e, dopo un tira e molla con Ridge, Brooke sarà convinta di aver trovato la felicità con Nick, il suo fratellastro, salvo cambiare idea poco dopo. Da citare, infine, la relazione con Bill Spencer, divenuto negli anni il rivale principale di Ridge per conquistare il cuore della bella Brooke, protagonista anche lui di un matrimonio finito con l’annullamento.